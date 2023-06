No los ignore: estos son los síntomas que genera la falta de vitaminas en el cuerpo

Reconocer que una persona está teniendo un déficit de vitaminas en el organismo no es una tarea sencilla en la medida en que debe practicarse exámenes y hacer una revisión detallada de la dieta que consume. En ocasiones, puede tratarse de un problema relacionado con la alimentación y en otras la dificultad podría radicar en la capacidad que tienen algunos órganos para absorber correctamente los nutrientes de los alimentos.

No obstante, hay algunas pistas que pueden ayudar a diagnosticar estas condiciones médicas con mayor facilidad. Vale decir que la falencia de cada vitamina produce síntomas distintos, pues no es lo mismo tener dificultades para obtener vitamina C por un problema de salud que no consumir suficiente vitamina A por la dieta.

Tal vez los problemas más frecuentes aparecen a raíz de la falta de vitaminas del grupo B, pues estas se pueden perder con facilidad en algunos casos (por ejemplo en el de las mujeres menstruantes). La condición médica que esta falencia genera es conocida como anemia por deficiencia de vitaminas.

“Esto puede ocurrir si no comes suficientes alimentos que contengan folato o vitamina B-12, o si tu cuerpo tiene problemas para absorber o procesar estas vitaminas. Sin estos nutrientes, el cuerpo produce glóbulos rojos que son demasiado grandes y que no funcionan adecuadamente. Esto reduce su capacidad de llevar oxígeno”, explica la Clínica Mayo, una institución médica de Estados Unidos.

Esta deficiencia está relacionada con cuatro tipos de causas que provocan este tipo de anemia. Por un lado está la alimentación, pues la vitamina B-12 se encuentra fundamentalmente en la carne, los huevos y la leche. Puede ser un problema común entre las personas que son veganas o vegetarianas.

También puede asociarse con una condición conocida como anemia perniciosa. “Esta afección se da cuando el sistema inmunitario del organismo ataca las células del estómago que producen una sustancia que se llama factor intrínseco. Sin esta sustancia, la vitamina B-12 no puede absorberse en los intestinos”, indica la Clínica Mayo.

La anemia puede generar confusión, fatiga y desaliento. - Foto: Getty Images

Este tipo de anemia en ocasiones también puede estar relacionado con cirugías gástricas e incluso con algunos problemas intestintales como la enfermedad de Crohn.

Según la Clínica Mayo, los pacientes con esta anemia pueden padecer de fatiga, “falta de aire, mareos, piel pálida o amarillenta, latidos del corazón irregulares, pérdida de peso, entumecimiento u hormigueo en las manos y los pies, debilidad muscular, cambios en la personalidad, movimientos inestables, confusión mental u olvido”.

La deficiencia de vitamina B12 puede causar debilidad en el organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De otro lado, algunas personas también pueden enfermarse a raíz de la deficiencia de vitamina C, lo cual es conocido como “escorbuto”. De acuerdo con MedlinePlus, la enciclopedia virtual de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, esta condición “causa debilidad general, anemia, gingivitis y hemorragias cutáneas”. No obstante, esa fuente señala que se trata de una afección infrecuente.

De otro lado, también hay personas que pueden padecer algunos síntomas asociados a la falta de vitamina A.

“Pueden aparecer depósitos espumosos (manchas de Bitot) en el blanco de los ojos. La córnea reseca se ablanda y se ulcera, lo que da lugar a la ceguera. La carencia de vitamina A es una causa frecuente de ceguera en países con altas tasas de inseguridad alimentaria. La piel se vuelve seca y escamosa, y el revestimiento de los pulmones, del intestino y de las vías urinarias se hace más grueso y se endurece”, señala la web del Manual MSD, una fuente de información para médicos y pacientes.

Este problema de salud está sobre todo asociado a la baja calidad de la alimentación, pero también puede deberse a algunos problemas intestinales que impiden la absorción correcta de nutrientes.

La vitamina A es clave para el buen funcionamiento del organismo. - Foto: Getty Images / Catalin205

Además, el Manual MSD explica que a veces “el sistema inmunitario no funciona normalmente, lo que aumenta la probabilidad de infecciones, sobre todo en los lactantes y en los niños. El crecimiento y el desarrollo del niño pueden ralentizarse. Más de la mitad de los niños con carencia grave de vitamina A pueden morir”.