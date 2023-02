Papada: causas más comunes y los mejores tratamientos para eliminarla

Cuando hay presencia excesiva de grasa, aparece la papada. No ocurre exclusivamente por el peso, también se presenta por una mala postura.

La papada, también llamada doble mentón, es cuando una persona presenta un volumen excesivo entre el cuello y la mandíbula. Esta situación deforma el ángulo cerivofacial en esa zona del cuerpo.

La papada afecta la zona entre la mandíbula y el cuello. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Esta condición es frecuente y fácil de presentarse. No necesariamente radica en el aumento de peso, sino que también es relevante la postura de la persona.

El centro estético Antiaging Group Barcelona indica que la causa más frecuente es el exceso de grasa submental, la cual se encuentra debajo de la piel y encima del músculo platisma. Este músculo es plano, está dividido en dos mitades y va desde el labio inferior y el borde mandibular hasta la clavícula.

Posicionar correctamente la cabeza ayudar a prevenir y reducir la papada. - Foto: Foto: ¡Stock

Debajo de este músculo se encuentra un paquete o recolección de grasa, denominada grasa subplatismal. Se encuentra entre los dos digástricos (los músculos que componen el platisma), los cuales se unen con el mentón a través del hueso hiodes. Cuando la postura de una persona es incorrecta, genera que este hueso esté en una posición baja y la concentración de la grasa se incremente.

Cuando la grasa se posa cada vez más, esta se empieza a trasladar sobre los digástricos laterales, afectando en mayor medida lo que rodea el cuello al frente a los lados y, por consiguiente, haciendo que sea más compleja la reducción. Las estructuras mencionadas anteriormente son las responsables de darle la forma correcta al cuello.

Bajo este contexto, se entiende que la presencia de papada no es exclusiva por el peso, sino que una persona con mala postura en el cuello también altera la forma en esa zona. En general y de manera delimitada, el centro estético afirma que las causas son:

Piel flácida y músculo platisma despolgado.

Exceso de grasa superficial entre la piel y el músculo platisma.

Exceso de grasa subplatismal (profunda).

Músculos digástricos de gran volumen.

Hueso hiroides bajo.

Glándulas submandibulares grandes o caídas.

Es por esto que las personas de contextura delgada también pueden ser propensas a tener papada. La cabeza debe estar posicionada a 90 grados con respecto al cuello, por lo que si una persona se mantiene observando hacia abajo, encogiendo la cabeza, la papada aparecerá sin la necesidad de tener sobrepeso; será cuestión de postura.

Por lo tanto, la forma en disminuirla dependerá si es por exceso de flacidez en el músculo o por la mala posición de la cabeza. Para distinguirlas se puede palpar la zona. Con esto se podrá tener una visión sobre la anatomía en ese sector y comprobar si hay presencia de grasa superficial o no. Esto es clave para saber el tratamiento correspondiente.

Cuando la papada no es tan prolongada o se maneja disminuyendo el peso o mejorando la postura, las soluciones no ameritan un tratamiento estético o médico. Empero, así no son todos los casos, y en unos sí se amerita llegar a esta instancia.

En ciertos casos, la papada sí requiere obligatoriamente un tratamiento cirujano. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Luego que haya un diagnóstico que confirme que la eliminación de la papada requiere un trámite especial, se pueden llevar a cabo los siguientes procesos:

Liposucción/lipoláser: Con una cánula fina y una fibra láser se extrae la grasa superficial. Al hacerlo, el área entre la piel y el músculo platisma se retraer y retoma su forma original. Este proceso se lleva a cabo cuando el paciente en verdad tiene demasiada grasa superficial.