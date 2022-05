Párpados caídos: esta es la hierba que ayuda a levantarlos naturalmente

Este tipo de remedios no reemplazan un tratamiento médico.

Los párpados son una capa de protección para los ojos. Al parpadear, estos reciben humectación y se elimina la suciedad y partículas de la superficie del ojo. Con el paso del tiempo la piel pierde elasticidad, debido a la disminución de la proteína encargada de brindar tensión (colágeno). Esto puede contribuir a que se desarrollen párpados caídos.

“A medida que envejeces, los párpados se estiran y los músculos que los sostienen se debilitan. En consecuencia, se puede acumular un exceso de grasa arriba y abajo de los párpados, lo cual provoca cejas flácidas, párpados superiores caídos y bolsas debajo de los ojos”, detalla Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Sin embargo, también existen otros factores de salud que pueden influir en esta afección. Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, menciona las diferentes enfermedades que pueden causar alteraciones en los párpados:

Abultamientos en el párpado.

Blefaritis.

Blefaroespasmo.

Chalazión.

Círculos oscuros debajo de los ojos.

Ectropión.

Entropión.

Excrecencias en los párpados.

Inclinación palpebral del ojo.

Orzuelo.

Parálisis de Bell.

Párpados caídos.

Pliegues epicánticos.

Síntomas

El párpado caído puede afectar a uno o ambos ojos, según la causa. Generalmente, quienes tienen esta afección pueden presentar problemas de la vista:

Inicialmente, se tiene la sensación que el campo de visión es bloqueado por algo.

Cuando el párpado caído cubre la pupila del ojo, la visión es bloqueada completamente.

En el caso de los niños, echan la cabeza hacia atrás para poder ver debajo del párpado.

Dolor y cansancio alrededor de los ojos.

En caso de tener alguno de síntomas es recomendable consultar a un médico para recibir un diagnóstico correcto. Es importante recibir atención profesional, debido a que un párpado caído puede mantenerse constante, empeorar con el paso del tiempo o aparecer y desaparecer.

Para los párpados caídos existe un procedimiento quirúrgico muy conocido: la blefaroplastia. Esta cirugía puede ser una opción en caso de tener bolsas o flacidez en los párpados superiores, exceso de piel en los párpados superiores o inferiores o bolsas debajo de los ojos.

Antes de elegir este tipo de tratamiento, se debe consultar con un especialista y recibir la asesoría profesional adecuada. No es recomendable acudir a centros médicos no autorizados y que no cuenten con médicos o doctores expertos en el tema.

Medline Plus explica cómo es este procedimiento quirúrgico:

“Le administran un medicamento para ayudarlo a relajarse.

El cirujano inyecta un medicamento insensibilizador (anestesia) alrededor del ojo, de tal manera que usted no sienta dolor durante la cirugía. Usted estará despierto durante la cirugía.

El cirujano hace pequeños cortes (incisiones) en los pliegues o dobleces naturales de los párpados.

Se retira la piel flácida y tejido graso sobrantes. Luego, se aseguran los músculos del párpado.

Al final de la cirugía, las incisiones se cierran con suturas”.

Remedios caseros

El portal web Mundo Deportivo destaca, en su sección de Belleza, los beneficios de la manzanilla para preparar un remedio casero para los párpados caídos. Esto se debe a que “su propiedad inflamatoria permite disimular la bolsa de piel que cae sobre el ojo”.

Cabe resaltar que antes de aplicar este producto en el ojo, se debe consultar con un médico para recibir la asesoría profesional adecuada y evitar complicaciones en la zona afectada.

¿Cómo usar la manzanilla?