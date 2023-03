Pérdida de memoria repentina: estos son los síntomas de alerta

En la actualidad, las afecciones de memoria cada vez se hacen más comunes y esto es un aspecto llamativo al que se le debería de prestar más atención, sobre todo si se lleva un mal estilo de vida y si el cerebro no es estimulado con frecuencia.

“Los problemas de memoria y otras dificultades de pensamiento tienen muchas causas posibles, que incluyen la depresión, una infección o los efectos secundarios de medicamentos. A veces, el problema se puede tratar y mejorar la cognición, es decir, la capacidad de pensar, aprender y recordar con claridad”, explica el National Institute on Aging.

Las afecciones más comunes relacionadas con la memoria son el Alzheimer, la demencia vascular, la demencia por cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal, parálisis supranuclear progresiva, la hidrocefalia normotensiva y la misma pérdida de memoria.

Precisamente, “la pérdida de la memoria es el olvido inusual. Usted posiblemente no es capaz de recordar hechos nuevos o acceder a uno o más recuerdos del pasado, o ambos. La pérdida de memoria puede presentarse por un corto tiempo y luego resolverse (transitorio). O puede no desaparecer y, dependiendo de la causa, puede empeorar con el tiempo. En casos graves, tal deterioro de la memoria puede interferir con las actividades de la vida diaria”, indica la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos, Medline Plus.

La pérdida de la memoria puede resultar a una lesión en el cerebro, por lo que llamaron la atención para que se tenga cuidado cuando se evidencian señales de una situación similar. - Foto: Getty Images

De acuerdo con la plataforma digital Top Doctors, los síntomas de la pérdida de memoria son los siguientes:

Dificultad para realizar actividades cotidianas.

Dificultad para prestar atención.

Confusión mental.

Depresión.

Dolor de cabeza.

Problemas de visión.

Dificultad para entender el lenguaje.

Lentitud en los movimientos.

Una vez se identifiquen estas señales, lo recomendable es acudir con un profesional de la salud lo más pronto posible.

Seis alimentos poderosos que potencian el cerebro

El portal The New York Times recomienda consumir los siguientes grupos de alimentos para potenciar el cerebro:

1. Vegetales de hojas verdes. “Son la base de una dieta para la salud del cerebro porque son baratas, versátiles y tienen una alta proporción de nutrientes en relación con las calorías. La col rizada es su favorita, pero las espinacas, la rúcula, las coles, las remolachas y las acelgas también son grandes fuentes de fibra, folato y vitaminas C y A”, indica la plataforma.

Brócoli, lechuga, apio, espinacas y otros vegetales de hojas. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images

2. Frutas y verduras coloridas. “Cuanto más color tenga tu plato, mejor será la comida para tu cerebro. Los estudios sugieren que los compuestos de las frutas y verduras de colores vivos, como los pimientos rojos, los arándanos, el brócoli y las berenjenas, pueden tener un impacto en la inflamación, la memoria, el sueño y el estado de ánimo”.

3. Mariscos. “Las sardinas, las ostras, los mejillones, el salmón salvaje y el bacalao son fuentes de ácidos grasos omega-3 de cadena larga, esenciales para la salud del cerebro. Los mariscos también son una buena fuente de vitamina B12, selenio, hierro, zinc y proteínas”.

4. Nueces frijoles y semillas. “Los frutos secos y las semillas, como los anacardos, las almendras, las nueces y las semillas de calabaza, son un buen tentempié, pero también pueden añadirse a los platos salteados y a las ensaladas. Los frijoles negros y rojos, las lentejas y las legumbres también pueden añadirse a sopas, ensaladas y estofados o disfrutarse como comida o guarnición”.

5. Hierbas y especias. “Cocinar con especias no solo hace que la comida sepa mejor, sino que los estudios sugieren que ciertas especias pueden conducir a un mejor equilibrio de los microbios intestinales, reducir la inflamación e incluso mejorar la memoria”.

Especias en cucharas de madera - Foto: Getty Images

6. Chocolate negro. “Las personas que consumen regularmente chocolate negro tienen un 70 por ciento menos de riesgo de padecer síntomas de depresión, según una gran encuesta gubernamental realizada a casi 14.000 adultos”, concluye el sitio.