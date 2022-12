Pérdida de peso: estas son las metas realistas y medibles para poder lograrlo

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) explican que es importante establecer metas realistas para poder obtener buenos resultados en el proceso de pérdida de peso.

En primer lugar, se debe entender que cada persona es diferente, así mismo cada proceso, por eso no se deben realizar comparaciones con otros individuos que también estén intentando bajar de peso.

Los expertos recomiendan establecer algunas metas a corto plazo, las cuales pueden ser premiadas a medida que se van logrando. Esto significa un incentivo por el esfuerzo realizado. “Si su meta a largo plazo es perder 40 libras y controlar su hipertensión arterial, puede ponerse metas de alimentación y actividad física a corto plazo como comenzar a tomar desayunos, caminar 15 minutos en las tardes o comer ensalada o verduras para la cena”, detallan los CDC.

De la mano con el médico y el equipo de expertos que acompañan el proceso de pérdida de peso se pueden concretar y enfocarse en dos o tres metas. Es de gran importancia que sean específicas y realistas, es decir: voy a caminar 10 minutos, 3 días a la semana en la primera semana.

Las metas deben ser alcanzables. Para esto se debe tener en cuenta las necesidades individuales de cada persona y su condición de salud. “Fijarse metas poco realistas,como perder 20 libras en 2 semanas, traen sentimientos de derrota y frustración”, apuntan los CDC.

Al establecer metas realistas se debe comprender que pueden presentarse retrocesos en el proceso. Puede que no se pueda entrenar por falta de tiempo o cambio de planes. En caso de presentar un retroceso, lo ideal es volver a reanudar las actividades en el menor tiempo posible.

Ejercicio físico, clave para la pérdida de peso

Para bajar de peso es necesario que el número de calorías que se queman sea mayor que el número de calorías que se adquieren en alimentos y bebidas, así lo explica Medline Plus, el servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Es recomendable contar con el apoyo de un experto en entrenamiento físico para recibir la asesoría profesional correcta y obtener un plan de entrenamiento adecuado. Asimismo, tener la supervisión en cada ejercicio para realizarlos correctamente y evitar lesiones.

Hacer ejercicio es una de las formas más eficaces y saludables para perder kilos. Es fundamental contar un instructor o experto, que brinde la asesoría y el seguimiento necesario para cumplir el objetivo. Así mismo, visitar a un médico también es una clave importante para verificar que la pérdida de peso no ponga en riesgo la salud.

Realizar actividad física no solo debe ser una forma para perder peso, sino mejorar la salud y evitar enfermedades. En el mundo, las personas no son conscientes de lo que representa el ejercicio, pues “1.400 millones de adultos, es decir, más de una cuarta parte de la población del mundo ni siquiera alcanza un nivel suficiente de actividad física. Las cifras muestran que una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres no realiza el ejercicio mínimo necesario para mantener un buen estado de salud”, de acuerdo con los datos de la OMS.

Los beneficios de realizara actividad física incluyen los siguientes: