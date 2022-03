Perdida de peso: estos son los errores más comunes que impiden adelgazar rápidamente

Llevar una dieta saludable y realizar rutinas de ejercicio, en algunas ocasiones no genera los resultados que muchas personas esperan cuando inician con el objetivo de perder esos kilos de más.

Bajar de peso implica realizar cambios en la alimentación y en el estilo de vida, “pero, en ocasiones, esto no se ve reflejado en la balanza más allá de que se esté realizando un gran esfuerzo”, destaca el portal Mendozapost.

Un estudio publicado por el Journal of the American Medical Association, citado por Mendozapost, indicó que “aproximadamente la mitad de los adultos con sobrepeso y obesos cometen ciertos errores que se terminan convirtiendo en una barrera para adelgazar”.

Entre los errores más comunes que cometen las personas que buscan bajar de peso se encuentran:

Comer demasiado después del ejercicio: “si el objetivo de una persona es perder peso mediante la incorporación de más actividad física, la ingesta calórica del individuo debería permanecer igual que antes de iniciar el aumento del ejercicio o disminuir la cantidad”, señaló la doctora Keri Denay, miembro del American College of Sports Medicine (ACSM), en palabras recogidas por Mendozapost.

Saltarse el entrenamiento de resistencia: expertos indican que hacer horas de ejercicios cardiovasculares, es uno de los errores más comunes que evitan que la persona baje de peso, así lo explica Macklin Guzmán, director científico del programa Medi-Weightloss, citado por Mendozapost.

El especialista indica que el “entrenamiento de fuerza puede ayudar a conservar la masa muscular magra” la cual tiene un mayor gasto de energía que la grasa, lo que hace que se pierda más peso y ayuda a que este no se recupere con el paso del tiempo.

Dieta extrema: cuidado con reducir drásticamente la ingesta de calorías. Mendozapost explica que “si bien, reducir el consumo de calorías es la estrategia de pérdida de peso más común, para cambiar la composición corporal y reducir el peso corporal, es necesario analizar el valor nutricional de cada alimento”.

En el portal Cuerpo Mente advierten que para perder peso lo más recomendado es acudir con el nutricionista, además de no confiar en “soluciones mágicas en internet”, y tampoco en “métodos milagro, ni en elixires”, que prometen soluciones efectivas en corto tiempo.

El mencionado sitio web destaca que el objetivo de bajar de peso implica cambios a largo plazo para mejorar la salud, además hay que tener en cuenta la historia clínica y otras circunstancias para determinar el proceso para perder esos kilos de más.

Cuerpo mente explica que otro error es enfocarse en un nutriente concreto, “como por ejemplo, en no consumir o reducir los hidratos de carbono, o en consumir sobre todo proteínas”, además de “reducir al máximo las grasas”.

Expertos señalan que el ejercicio físico se debe sumar a las dietas para bajar de peso de forma adecuada. - Foto: Gettyimages

Otra falla que cometen algunas personas cuando quieren bajar de peso es poner toda su confianza en la palabra “light” y “ligeros”.

Según Cuerpo Mente “todos esos productos son por definición ultraprocesados, si no, no tendrían una etiqueta como estas. Son productos que por definición no deberían tener peso en una alimentación saludable”.

La comida no puede ser sustituida por barras o batidos. Cuerpo mente advierte que estos alimentos contienen azúcar que no aportan mucho para la dieta. Además, el mencionado portal explica que no se puede comparar una ensalada bien nutritiva, con el contenido de esas barras que normalmente son costosas en el mercado.

El portal Glamour indica que otro error frecuente al querer bajar de peso es seguir la dieta de los amigos. Es importante tener en cuenta que cada organismo es diferente y, el hecho que a otra persona le funcione, no es garantía para que sea útil para los demás.

“Lo ideal es seguir una dieta personalizada que se adapte a las necesidades y esté diseñada por un nutriólogo o especialista”, aconseja Glamour.

Saltarse comidas es otro error grave al bajar de peso, pues al no desayunar o no cenar, se hace más lento el metabolismo, disminuye la energía e incluso, puede generar que se ganen más kilos, es decir, un efecto contrario a la idea de bajar de peso.