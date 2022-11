Pérdida de visión: la hierba que ayuda a prevenir la degeneración macular

La degeneración macular es un trastorno ocular que destruye lentamente la visión central y aguda, lo cual dificulta la lectura y la visualización de detalles finos, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Además, explico que la enfermedad es más común en personas de más de 60 años, razón por la cual a menudo se denomina degeneración macular asociada con la edad (DMAE o DME).

Asimismo, se indica que otros factores de riesgo incluyen:

Antecedentes familiares de la enfermedad.

Ser de raza blanca.

Tabaquismo.

Dieta rica en grasas.

Ser mujer.

Dicho lo anterior, el portal Mejor con Salud reveló que el consumo de ajo es ideal para prevenir la degeneración macular, ya que “contiene luteína, zeaxantina, zinc y vitaminas C y E”, según los datos del U.S. Department of Agriculture, citado por el portal.

Adicional, citó otro artículo de “Food Science and Biotechnology” el cual concluye que el ajo “tiene propiedades antioxidantes y antibacterianas”.

Respecto al consumo, el portal portugués de salud, nutrición y bienestar ‘Tua Saúde’ reveló que lo ideal es consumir un diente de ajo por día.

“El ajo debe consumirse triturado, partido, cortado o amasado, debiendo dejarlo reposar durante 10 minutos antes de utilizarlo. Esto es importante debido a que durante estos procesos se liberan y se activan los componentes sulfurados del ajo, como la alicina, la aliina y el ajoene del interior de la célula, aumentando su concentración y potenciando sus beneficios”, explica el portal portugués.

De todos modos, antes de consumir algún alimento lo primero que hay que hacer es consultar al médico tratante o a un nutricionista para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues las anteriores recomendaciones no son las indicadas para todas las personas, ya que la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

Por su parte, los ojos tienen otros cuidados y según la biblioteca de Estados Unidos incluyen:

Comer una dieta saludable y equilibrada: La dieta debe incluir bastantes frutas y verduras, especialmente verduras amarillas y de hojas verdes. Comer pescado rico en ácidos grasos omega-3, como el salmón, el atún y el fletán (halibut), también puede beneficiar a los ojos.

Evitar fumar: Fumar aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades de los ojos relacionadas con la edad, como la degeneración macular y cataratas; y puede dañar el nervio óptico.

Usar gafas de sol: La exposición al sol puede dañar los ojos y aumentar el riesgo de cataratas y degeneración macular relacionada con la edad. Por ende hay que proteger los ojos con gafas de sol que bloqueen el 99 al 100 % de la radiación UVA y UVB.

Hacer ejercicio regularmente: Estas enfermedades pueden conducir a algunos problemas del ojo o de la visión. El ejercicio puede ayudar a prevenir o controlar la diabetes, la presión arterial alta y el colesterol alto. Estas enfermedades pueden conducir a algunos problemas del ojo o de la visión.

Dar a los ojos un descanso: Si se pasa mucho tiempo frente a una computadora, se puede olvidar parpadear, lo que puede cansar a los ojos. Para reducir la fatiga ocular, se puede probar la regla 20-20-20: Cada 20 minutos, desviar la vista unos seis metros hacia adelante por 20 segundos.

Otra recomendación es realizar ejercicios para mejorar la vista como, por ejemplo, mirar un objeto que esté lejos entre cinco o diez segundos y volver a parpadear. Esto se puede hacer dos veces al día.

Asimismo, los expertos recomiendan tapar un ojo con la palma de la mano sin generar presión y con el ojo que está destapado ver objetos por un par de minutos y después cambiar de ojo. Esto se puede realizar al final del día.