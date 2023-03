Pérdida de visión: la hierba que ayuda a prevenir la degeneración macular

De todos modos, no se deben usar remedios herbales sin antes hablar primero con un experto de la salud.

La pérdida de la visión se refiere a la pérdida parcial o completa de esta, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

De hecho, actividades como leer, salir de compras, cocinar, escribir y ver televisión pueden ser difíciles de llevar a cabo cuando se tienen problemas de visión.

La visión es uno de los sentidos más utilizados. - Foto: Getty Images

De hecho, según data la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo hay al menos 2.200 millones de personas con deterioro de la visión cercana o distante y en al menos 1.000 millones de esos casos, es decir, casi la mitad, la discapacidad visual podría haberse evitado o todavía no se ha aplicado un tratamiento.

Ahora bien, sobre la degeneración macular, la biblioteca explicó que es una enfermedad que destruye la agudeza de la visión central, ya que afecta la mácula, que es la parte del ojo que permite ver los detalles con claridad y aunque no duele, provoca la muerte de las células de la mácula.

Las pestañas tiene como función principal proteger los ojos. - Foto: Getty Images

Asimismo, hay que señalar que hay dos tipos de degeneración macular: la seca y la húmeda. La degeneración macular siempre empieza con la forma seca, y algunas veces avanza a la forma húmeda más avanzada, donde la pérdida de la visión puede ser muy rápida si no se trata.

Dicho lo anterior, el portal Mejor con Salud reveló que según datos del U.S. Department of Agriculture, el consumo de ajo es ideal para prevenir la degeneración macular, ya que contiene luteína, zeaxantina, zinc y vitaminas C y E. Además, el ajo tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antibacterianas.

El ajo forma parte de una planta, el bulbo, siendo muy utilizado en la cocina. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Respecto al consumo, el portal portugués de salud, nutrición y bienestar ‘Tua Saúde’ reveló que “para poder beneficiarse de estas propiedades, la American Dietetic Association (ADA) recomienda consumir un diente de ajo fresco crudo por día”.

Además, agregó que “el ajo debe consumirse triturado, partido, cortado o amasado, debiendo dejarlo reposar durante diez minutos antes de utilizarlo”.

El ajo tiene propiedades antifúngicas y antimicrobianas. - Foto: Getty Images

Sin embargo, Medline Plus, señaló que es importante reducir la ingesta de ajo en personas con problemas estomacales o digestivos, ya que podría llegar a producir irritación del tracto gastrointestinal.

Asimismo, advirtió que el ajo, especialmente fresco, podría aumentar el sangrado. Por ello, recomiendan dejar de tomarlo al menos dos semanas antes de un procedimiento quirúrgico. Adicional, los pacientes sometidos a tratamiento anticoagulante deben vigilar su consumo, porque puede elevar el riesgo de sangrado.

El ajo tiene múltiples propiedades beneficiosas para la salud. - Foto: Getty Images

De todos modos, antes de consumir algún alimento, lo primero que hay que hacer es consultar al médico tratante o a un nutricionista para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues las anteriores recomendaciones no son las indicadas para todas las personas, ya que la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

Por su parte, para prevenir la degeneración macular se debe:

Tener bajo control todas las enfermedades. Por ejemplo, si se tiene una enfermedad cardiovascular o presión arterial alta, hay que tomar los medicamentos y seguir las instrucciones del proveedor de atención médica para controlar las afecciones.

No fumar. Los fumadores tienen más probabilidades de desarrollar degeneración macular que los no fumadores.

Mantener un peso saludable. Según el Ministerio de Salud, se considera un peso saludable aquel que permite que la persona se mantenga en un buen estado de salud y calidad de vida.

Hacer ejercicio de forma regular. Las nuevas directrices de la OMS Las nuevas directrices de la OMS recomiendan por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa por semana para todos los adultos, incluidas las personas que viven con afecciones crónicas o discapacidad, y un promedio de 60 minutos al día para los niños y adolescentes.

El ejercicio aporta varios beneficios a la salud. - Foto: Getty Images

Elegir una dieta rica en frutas y verduras. Estos alimentos contienen vitaminas antioxidantes que reducen el riesgo de desarrollar degeneración macular.

Agregar pescado a la dieta. Los ácidos grasos omega-3, que se encuentran en el pescado, pueden reducir el riesgo de degeneración macular. Los frutos secos, como las nueces, también contienen ácidos grasos omega-3.

Una alimentación saludable es clave para prevenir enfermedades. - Foto: Getty Images

Sobre la misma línea, otras recomendaciones para el cuidado de los ojos son:

Usar gafas de sol: La exposición al sol puede dañar los ojos y aumentar el riesgo de cataratas y degeneración macular relacionada con la edad. Por ende hay que proteger los ojos con gafas de sol que bloqueen el 99 al 100 % de la radiación UVA y UVB.

Conocer el historia clínica familiar: Algunas enfermedades oculares son hereditarias, por lo que es importante averiguar si alguien en la familia las ha tenido. Esto puede ayudar a determinar si se está en mayor riesgo de desarrollar alguna.

Es importante realizar ir al médico y que este revise los ojos. - Foto: Getty Images

Dar a los ojos un descanso: Si se pasa mucho tiempo frente a una computadora, se puede olvidar parpadear, lo que puede cansar a los ojos. Para reducir la fatiga ocular, se puede probar la regla 20-20-20: Cada 20 minutos, desviar la vista unos seis metros hacia adelante por 20 segundos.

Otra recomendación es realizar ejercicios para mejorar la vista como, por ejemplo, mirar un objeto que esté lejos entre cinco o diez segundos y volver a parpadear. Esto se puede hacer dos veces al día.

Asimismo, los expertos recomiendan tapar un ojo con la palma de la mano sin generar presión y con el ojo que está destapado ver objetos por un par de minutos y después cambiar de ojo. Esto se puede realizar al final del día.

La visión borrosa se puede generar por el abuso de las pantallas, el estrés o la falta de sueño. - Foto: Foto: Getty images.

Si se usan lentes de contacto, tomar medidas para prevenir infecciones oculares: Lavarse bien las manos antes de ponerse o quitarse los lentes de contacto. Seguir las instrucciones sobre cómo limpiarlos correctamente y reemplazarlos cuando sea necesario.

Usar lágrimas artificiales. Las lágrimas artificiales de venta libre pueden ayudar a prevenir y aliviar los ojos secos. Además, es bueno utilizarlas incluso cuando los ojos se sientan bien para mantenerlos correctamente lubricados y evitar la recurrencia de los síntomas.