Piedras en los riñones: ¿Cómo prevenir su aparición?

Precaución con los suplementos de vitamina C: No es aconsejable consumir estos suplementos, ya que la vitamina C tiende a transformarse en oxalato en el cuerpo, lo cual aumenta las posibilidades de formar cálculos renales. Lo ideal es consumir a diario fruta rica en vitamina C, porque proporcionan citratos, una sustancia que impide que se una el calcio y el ácido oxálico.