¿Por qué es mejor utilizar cremas antiarrugas naturales?

La vitamina C es un potente antioxidante, lo que significa que protege la piel de los radicales libres, moléculas de oxígeno inestables que descomponen las células de la piel y causan arrugas. La vitamina C puede ayudar a proteger la piel del daño solar, y reducir las líneas finas y las arrugas. Antes de usarse, y entre cada uso, las cremas antiarrugas que contienen vitamina C deben guardarse en lugares donde no estén expuestas al aire y la luz solar.