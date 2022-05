Primeras señales del Alzheimer: estudio de Harvard revela desde cuando aparecen

La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

“El Alzheimer comienza lentamente. Primero afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Además, las personas con el mal pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron en forma reciente o los nombres de personas que conocen”, explica la biblioteca.

Sin embargo, recientemente, una investigación de expertos de Harvard ha traído esperanza a las personas que tienen antecedentes familiares con esta enfermedad. El estudio señaló que el Alzheimer podría ser detectado muchos años antes de la aparición de daño cognitivo.

Los investigadores del Hospital General de Massachusetts, asociado a la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, mostró que la acumulación temprana de proteínas tau y amiloide-β puede interrumpir la conectividad cerebral muchos años antes de que se observen los signos de deterioro, como la pérdida de memoria.

“Sin embargo, no sabíamos cómo las conexiones del cerebro responden a la acumulación de estas proteínas muy temprano en el proceso de la enfermedad, incluso antes de los síntomas”, explicó Yakeel Quiroz, autor principal del artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Cabe destacar que los investigadores realizaron un estudio con miembros de una familia colombiana, el cual arrojó que 1.500 integrantes portan una mutación autosómica dominante (conocida como Presenilin-1 E280A), por lo que estiman que estos portadores desarrollen la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, con casi un 100 % de certeza, con deterioro cognitivo leve (DCL) a una edad promedio de 45 años y demencia a los 51.

“Ahora sabemos que suceden muchas cosas en el cerebro de las personas con riesgo de enfermedad de Alzheimer, incluso antes de que aparezcan signos de deterioro de la memoria, por lo que esperamos que hallazgos como estos puedan mejorar nuestra comprensión de la EA preclínica y ayudar a mejorar la selección de aquellos que se beneficiarían más de participar en ensayos clínicos”, dijo Quiroz, director del Laboratorio de Neuroimagen de Demencia Familiar del Hospital General de Massachusetts y del Programa Multicultural de Prevención del Alzheimer.

Las etapas del Alzheimer y cómo combatirla

Según Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, hay cinco etapas asociadas con la enfermedad de Alzheimer:

1. Enfermedad de Alzheimer preclínica: esta etapa de la enfermedad puede durar años, posiblemente incluso décadas.

2. Deterioro cognitivo leve debido a la enfermedad de Alzheimer: en esta fase las personas tienen cambios leves en su memoria y capacidad de pensamiento. Quienes tengan deterioro cognitivo leve pueden tener lapsos de memoria cuando se trata de información que en general es fácil de recordar, como conversaciones, eventos recientes o citas.

3. Demencia leve debido a la enfermedad de Alzheimer: las personas pueden experimentar lo siguiente: pérdida de memoria de eventos recientes; dificultad para resolver problemas, tareas complejas y juicios sólidos; cambios de personalidad; dificultad para organizar y expresar pensamientos o perderse o extraviar pertenencias.

4. Demencia moderada debido a la enfermedad de Alzheimer: las personas pueden mostrar un juicio cada vez más insuficiente y una confusión cada vez más profunda; experimentar una pérdida de memoria aún mayor; necesitar ayuda con algunas actividades diarias; mostrar cambios significativos en su personalidad y comportamiento.

5. Demencia severa debido a la enfermedad de Alzheimer: en la etapa tardía de la demencia severa por enfermedad de Alzheimer, las personas en general pierden la capacidad para comunicarse coherentemente; requieren asistencia diaria con el cuidado personal; experimentan una disminución de las capacidades físicas.

No obstante, hay que señalar que ningún tratamiento puede detener la enfermedad, pero algunos fármacos pueden ayudar a impedir por un tiempo limitado que los síntomas empeoren.

Además, la entidad sin ánimo de lucro explicó que la enfermedad de Alzheimer no se puede prevenir, pero se puede modificar un número de factores de riesgo en el estilo de vida para quienes tienen esta patología como: realizar ejercicio, llevar una alimentación de productos frescos, aceites saludables y alimentos bajos en grasas saturadas y dejar de fumar.