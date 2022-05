¿Qué alimentos ayudan a cuidar las encías?

Las encías y los dientes sanos hacen que sea más fácil comer bien y disfrutar de la buena comida. Hay una variedad de problemas que pueden afectar la salud oral, pero un buen cuidado mantendrá los dientes y las encías fuertes a medida que envejece.

Las encías son el tejido del maxilar superior e inferior (mandíbula) que rodea la base de los dientes. También se le conoce como tejido gingival y suelen ser de las más afectadas con los malos hábitos bucales como la limpieza.

Por lo anterior, el portal especializado en estilo de vida Cuerpo Mente listó algunos alimentos que ayudan a fortalecer las encías y a prevenir o frenar el avance de la gingivitis. “Algunos de ellos, como la vitamina C, los carotenoides, los flavonoides o las catequinas son especialmente útiles”, explica el medio.

1. Apio: esta hortaliza tiene grandes propiedades nutricionales para el cuerpo. Al ser de consistencia crujiente, ayuda a limpiar la placa, además masticar este alimento aumenta la producción de saliva, algo que fomenta la eliminación de microorganismos. También es rico en vitamina C, por ello fortalece el esmalte dental, explica una publicación del medio Mejor con Salud.

2. Zanahoria: comer la zanahoria cruda ayuda al fortalecimiento de los dientes y las encías. La zanahoria mejora el riego sanguíneo bucal y evita que se adhieran bacterias a los dientes.

3. Cebolla: tomar un pedazo de cebolla cruda y ponerlo en la muela afectada durante varios minutos, aunque el olor puede ser desagradable, es un remedio que puede funcionar para el dolor de muela y su consumo, puede prevenir afecciones bucales.

4. Alcachofa: el fósforo, mineral abundante en el cuerpo, que se almacena cerca de un 85 % entre los dientes y huesos, es fundamental para la salud dental. Para consumirlo es posible recurrir a las alcachofas.

5. Té verde: gracias a sus catequinas, el té verde combate la inflamación y otras infecciones ocasionadas por bacterias. El estudio Efecto cariostático del té verde en comparación con agentes anticariogénicos comunes: un estudio in vitro, publicado por US National Library of Medicine National Institutes of Health, señaló que el consumo diario de esta infusión mejora la salud bucal.

6. Nueces: estos frutos secos fortalecen la dentadura debido a que son ricos en calcio, fósforo, potasio, magnesio y zinc. Por ello, son ideales cuando las personas buscan remineralizar los dientes y proteger el esmalte natural.

Cabe resaltar que estar al tanto de la apariencia de las encías es crucial para mantener una buena salud bucal, pues este tejido soporta y mantiene los dientes y las muelas en su sitio.

Presentar alguna anomalía en las encías, tal como inflamación o sangrado, puede ser señal de algunas afecciones como la gingivitis. Según explica el sitio especializado Heathline, esta es una enfermedad que hace que las encías se irriten e inflamen, que aunque por lo general presenta síntomas muy leves, si no se trata, podría provocar una afección mucho más grave llamada periodontitis, que es la destrucción de los ligamentos y el hueso que soportan los dientes, lo que con frecuencia lleva a la pérdida de algunos dientes.

De acuerdo a esto, padecer de gingivitis por lo general es el resultado de una mala higiene bucal, una situación que permite que la placa se acumule en la línea de las encías y los dientes, la cual se convierte con el paso de los días en sarro, una placa endurecida compuesta por bacterias y partículas de alimentos que solo retira el odontólogo.

Dependiendo de la causa de la inflamación de las encías, el especialista en salud dental puede recetar enjuagues bucales que ayudan a prevenir la gingivitis y reducir la placa, así como algunas marcas específicas de pasta de dientes que ayuden con este propósito. En los casos más complejos, se podría llegar a necesitar el consumo de antibióticos para tratar la infección.