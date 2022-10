¿Qué causa la inflamación del hígado y cuáles son los síntomas?

el hígado debe producir algo que se conoce como bilis, para digerir de manera óptima las grasas saludables que el cuerpo genera y que también obtiene, por medio de lo que consume. Cuando el hígado no produce suficiente cantidad de bilis no puede digerir las grasas, por ende, el organismo no podría obtener las raciones que necesita de vitaminas liposolubles y omega-3.