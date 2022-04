¿Qué eficacia tiene comer solo una comida al día para perder peso?

La dieta Omad es un ayuno intermitente extremo que consiste en hacer una única comida al día con el fin de bajar de peso. No obstante, ese tipo de dietas tiene que estar supervisada por un experto de la salud, pues se incrementan los riesgos de hábitos alimenticios peligrosos como una mala relación con la comida o atracones de comida.

Además, varios estudios señalan que esas dietas restrictivas pueden hacer que las personas sientan “hambre extrema, fatiga, irritabilidad, dificultad para concentrarse, náuseas, mareos y estreñimiento”, según el portal Computer Hoy.

De hecho, los expertos aseguran que no sirve realizar ayuno si no se reduce la ingesta de calorías. En otras palabras, si una persona ayuna durante 23 horas y en la siguiente hora come desmesuradamente e incrementa las calorías diarias en vez de bajar de peso, subirá.

Lo ideal es que el ayuno esté acompañado de una alimentación balanceada y saludable que debe tener proteínas, grasas, carbohidratos y todos los nutrientes que el cuerpo necesita, pero reducida en calorías.

Además, más allá de perder peso, el blog de salud de Mapfre reveló las consecuencias fisiológicas y psicológicas de las dietas restrictivas:

Efecto rebote: se recupera el peso perdido cuando se termina la dieta rápida.

Problemas de estreñimiento: es una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana; las heces son duras, secas o grumosas; la evacuación de las heces resulta difícil o dolorosa, o queda una sensación de que la evacuación no fue completa.

Alteraciones hormonales: ausencia de menstruación en especial en dietas bajas en grasa.

Hipotiroidismo: es una afección en la cual la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea.

Pérdida de masa muscular y proteínas viscerales: la falta de proteína podría generar esta afección.

Bajo rendimiento intelectual y físico: sin una buena alimentación, el cuerpo y el cerebro no tienen las vitaminas y minerales para funcionar de forma adecuada.

Desmotivación y apatía: las dietas pueden producir falta de interés y adicional ocasionar que se abandonen de forma rápida.

Aislamiento social: el temor de no consumir alimentos por miedo a subir de peso pueden ocasionar que se evite el relacionamiento con las personas.

Sentimientos de frustración, depresión y ansiedad: “Al llevar a cabo este tipo de dietas se produce un ciclo reiterado de pérdida de peso seguida de un posterior efecto rebote, hecho que puede llegar a ser adictivo y frustrante a la vez.”, explicó Mapfre.

Por tal razón, para bajar de peso, los expertos aseguran que la única forma de hacerlo sin tener efectos secundarios es con constancia y dedicación.

En consecuencia, la base para bajar de peso es reducir la ingesta de calorías y adicional se debe agregar una rutina de ejercicio. Lo vital es que se tenga un gasto energético.

Una manera de reducir la ingesta de calorías es comer más alimentos de origen vegetal: frutas, verduras y cereales integrales y Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, reveló algunos consejos para empezar a perder peso:

Comer al menos cuatro porciones de vegetales y tres porciones de frutas diariamente.

Reemplazar los granos refinados por cereales integrales.

Comer cantidades moderadas de grasas saludables, como el aceite de oliva, aceites vegetales, aguacates, nueces, mantequillas de nueces y aceites de frutos secos.

Reducir el consumo de azúcar tanto como sea posible, excepto el azúcar natural de la fruta.

Elegir productos lácteos bajos en grasa, carne magra y carne de ave de corral magra en cantidades limitadas.

Respecto a la actividad física y los ejercicios de cardio, también conocidos como ejercicios aeróbicos, son los más implementados cuando se busca quemar calorías y reducir el peso corporal. Sin embargo, los que involucren pesas ayudan al cuerpo a quemar grasa mientras se construye masa muscular, lo que también funciona para acelerar el metabolismo.