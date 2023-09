¿Qué enfermedades cura la infusión de hojas de fresa?

Las fresas se han convertido en una buena opción para incluir en la dieta diaria, gracias a sus múltiples propiedades diuréticas, antiinflamatorias y depurativas. Es una fruta rica en antioxidantes y minerales como manganeso, magnesio y potasio. Además, contienen vitamina C, B2, B3 y ácido fólico; fibra, cerca del 90 % es agua y es baja en azúcar.

Según el blog Cocina Zero Waste, las hojas de fresa no deben ser desechada, al contrario, pueden acumularse para luego ser aprovechadas en preparaciones como tés o infusiones. El agua que se mezcla con estas plantas adquiere propiedades que están encaminadas al funcionamiento de los sistemas del cuerpo como el digestivo.

A lo anterior se suma un estudio de la Facultad de Farmacia y Medicina de la Universidad de Coímbra (FMUC), en Portugal, donde reveló que las hojas de la fruta de color rojo son ricas en elagitanina, por lo que esta sustancia puede combatir la diarrea . También equilibra los ácidos y alivia malestares como la inflamación, además de contener calcio, hierro y vitamina C.