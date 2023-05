¿Qué es mejor para la salud, hervir o remojar la hierba de jamaica?

El agua de jamaica es una de las preparaciones más comunes de aguas frescas en México, y es que esta bebida resulta muy refrescante, además de que tiene diversas propiedades que la hacen un remedio excelente en dietas de adelgazamiento, ya que destaca por sus propiedades diuréticas y depurativas, además de ser nutritiva.

De acuerdo con el portal gastrolabweb.com, “la flor de jamaica, base de esta agua natural, es un ingrediente que puede resultar muy amargo, por lo que preparada en una bebida refrescante se suele agregar una buena proporción de azúcar”. Sin embargo, si la intención es prepararla para ayudar al cuerpo a desintoxicarse, lo ideal es tomarla sin endulzante y, quizá, solo más rebajada con agua para que no esté tan concentrado el sabor.

La flor de jamaica tiene diversas propiedades. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Algunas recetas recomiendan no hervir el agua; no obstante, la flor de jamaica también tiene impurezas y si no se hierve es muy posible que tenga bacterias al no ser lavada previamente.

Además, tomar a diario agua de Flor de Jamaica o el té de Jamaica, conocida también como hibisco, es una excelente forma de facilitar la pérdida de peso y prevenir la obesidad, pues esta planta contiene polifenoles, principalmente antocianinas, compuestos fenólicos y flavonoides que según algunos estudios científicos podrían ayudar a eliminar la grasa del organismo.

Agua de Jamaica

Ingredientes:

1 taza de flor de jamaica

3 L de agua

1/2 taza de azúcar

Hielos

Colocar un litro de agua en una olla a fuego alto, una vez que comience a hervir pasa a fuego bajo, añadir la flor de jamaica y tapar, dejar por 10 minutos para que se concentre.

Luego debe retirar del fuego y dejar tapado hasta que se enfríe, de esta forma la jamaica soltará todos sus aceites en el agua. Una vez que se haya enfriado pasar esta infusión que estará bastante concentrada en una jarra grande y añadir los 2 litros de agua restantes.

Agregar el azúcar y mezclar perfectamente hasta que se disuelva, meter al refrigerador y una vez que vaya a servir agregar bastantes hielos. Es recomendable probar cómo quedó de azúcar pues la Jamaica tiende a amargar un poco, agregar más azúcar ayudará a nivelar el sabor.

Según cifras de la Cuenta de Alto Costo (CAC) más de cuatro millones y medio de personas en Colombia tienen presión arterial alta. - Foto: SEC Newgate Colombia

Beneficios de tomar agua de jamaica

Reducir la presión arterial

Según algunos estudios, “tomar agua de jamaica puede ayudar a reducir la presión arterial de una forma segura y natural, lo que a la larga evita problemas en el corazón”. Sin embargo, no es recomendable para personas que tomen algún tipo de medicación, ya que podría causar efectos secundarios.

Disminuir el nivel de colesterol

Está demostrado que el consumo de agua de jamaica puede disminuir los niveles de colesterol malo (LDL) y el nivel de azúcar (triglicéridos) de la sangre, al tiempo que aumenta los niveles de colesterol bueno (HDL).

Proteger al hígado

Según algunos estudios, “evita que el hígado sea dañado por una gran variedad de toxinas debido a su actividad antioxidante”.

Prevenir enfermedades

Su carga de vitamina C estimula las defensas y protege de posibles gripes o resfríos. Además, sirve para aliviar algunos dolores musculares y molestias leves del período menstrual de las mujeres.

Estados Unidos dio luz verde a un nuevo medicamento para tratar el Alzheimer. - Foto: Getty Images / PamelaJoeMcFarlane

Evitar la inflamación

El té de hibisco tiene capacidad antiinflamatoria, un problema que está vinculado al desarrollo de diversas enfermedades, como el cáncer, Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, artritis reumatoide y asma, entre otras.

¿Cómo tomar agua jamaica para adelgazar?

La flor de jamaica es una excelente estrategia para intentar acelerar el proceso de pérdida de peso; sin embargo, también se debe dar preferencia a alimentos ricos en nutrientes y evitar al máximo todo lo que contenga azúcares y grasas, pues así es posible garantizar los beneficios y efectos de la Flor de Jamaica en el organismo.

Para adelgazar tomando agua de Flor de Jamaica, se recomienda tomar 2 tazas del té diariamente, después de las principales comidas, hasta por 12 semanas.