¿Qué hacer para dejar de roncar con remedios caseros?

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los ronquidos ocurren cuando se da una condición que impide el flujo de aire a través de la boca y la nariz. Entonces, cuando la persona respira, las paredes de la garganta vibran, provocando el sonido característico.

Algunas personas consideran a los ronquidos como un problema normal e inofensivo, sin embargo, resulta molesto para quienes comparten habitación o cama con sus parejas, familiares o amigos. Es importante consultar a un especialista médico para determinar las causas que llevan a la persona a roncar y establecer un tratamiento adecuado, si es necesario.

De igual manera, es recomendable revisar la intensidad de los ronquidos y la naturaleza de los mismos para descartar problemas respiratorios que afecten a la persona mientras duerme. La apnea del sueño, por ejemplo, ocurre cuando la respiración se detiene y reinicia durante varias oportunidades. Esta afección se presenta debido al cierre de la vía respiratoria superior, que abarca las fosas nasales, la boca, la faringe y la laringe, según indica el sitio especializado Cinfasalud. Si una persona ronca de manera fuerte y siente cansancio, incluso después de haber dormido toda la noche, es posible que tenga este padecimiento.

En caso de que se trate de ronquidos comunes, el portal Pensar Salud comparte algunos hábitos que podrían ayudar a que las personas reduzcan esta molesta condición y consigan mejores hábitos de sueño.

Evitar la ingesta de alcohol antes de dormir.

De acuerdo con el artículo citado, ingerir bebidas alcohólicas hace que los músculos de las vías respiratorias se aflojen durante el sueño, promoviendo los ronquidos. En ese sentido, recomienda evitar este tipo de bebidas, al menos, tres horas antes de ir a la cama.

No consumir medicamentos que relajen los músculos durante la noche.

Algunas personas acostumbran a ingerir tranquilizantes o sedantes antes de dormir para tener un sueño más profundo. No sobra decir que automedicarse podría ser riesgoso para la salud, por lo que este hábito no es recomendable si no cuenta con el aval de un médico especialista.

Al igual que las bebidas alcohólicas, anota Pensar Salud, ”los tranquilizantes como el alprazolam, clonazepam, diazepam y lorazepam podrían relajar los músculos de la garganta hasta el punto de propiciar los ronquidos”.

Es recomendable bajar de peso.

La obesidad puede ocasionar la acumulación de tejido adiposo adicional en el cuello y la garganta, lo cual contribuye a estrechar las vías respiratorias. Aunque no todas las personas con sobrepeso roncan, sí podría ser un factor de riesgo. Aún así, este problema también afecta a personas delgadas.

Los fumadores tienen mayor probabilidad de roncar.

De acuerdo con Pensar Salud, el cigarrillo constituye una de las posibles causas de los ronquidos y otros problemas de sueño. Por ejemplo, la abstinencia nocturna de nicotina podría afectar a la personas mientras duerme, interrumpiendo su descanso. Además, produce un aumento de la hinchazón y la irritación en las vías respiratorias superiores.

Dormir de lado o con la cabeza ligeramente elevada.

Una posible solución para reducir los ronquidos consiste en ubicar una almohada de manera que la persona no duerma boca arriba durante toda la noche. Otra opción recomendada por el portal citado sugiere dormir de lado o poner bloques de madera bajo las patas de la cabecera de la cama para obtener una ligera elevación y dormir en una posición más adecuada.

Remedios caseros para destapar la nariz.

En ocasiones, la nariz se tapa debido a la mucosidad natural o potenciada por resfriados, alergias o gripas. Para liberarla de esta condición, algunos enjuagues con solución salina pueden ser de utilidad. En los casos en que los tejidos nasales se inflaman, en el mercado existen humidificadores o medicamentos que contribuyen a reducir la inflamación.

Cena liviana y alejada de la hora de dormir.

Irse a la cama completamente lleno (de comida) podría afectar el sueño de varias maneras. Por ejemplo, si se trató de un alimento comúnmente llamado ‘pesado’, podría desatar problemas de indigestión durante la noche. Así mismo, podría conducir a que la personas experimente uno que otro ronquido.

Aunque algunos hábitos podrían ayudar a reducir los ronquidos, lo más recomendable para tratar este padecimiento es acudir a un médico especializado y así obtener un diagnóstico y tratamiento precisos.