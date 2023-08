Así puede utilizar el celular para detectar ronquidos

Roncar o hablar mientras se está dormido es algo de lo que no se puede estar totalmente seguro hasta que se cuenten con las pruebas que no permitan ponerlo en duda ; para corroborarlo y ante los señalamientos de amigos o familiares, hay quienes deciden utilizar su celular para confirmarlo.

Acudir a esta herramienta le puede corroborar si ronca o habla; sin embargo, no le dará datos adicionales que le ayuden a entender que es lo que está pasando con su cuerpo y por qué se comporta de esa manera mientras intenta descansar.

Teniendo en cuenta esto, en el marcado hay varias aplicaciones que no solo graban los sonidos que usted emite mientras duerme, sino que le indican las frases qué dice, remedios a tener en cuenta y consejos para lograr descansar.

Aplicaciones para monitorear ronquidos

Aplicaciones para dormir bien

Alterar este ciclo tiene consecuencias graves: no solo acorta la expectativa de vida hasta en siete años, “sino que aumenta el riesgo de demencia, depresión, ansiedad e infelicidad”, dice Franklin Escobar, director científico de la fundación Sueño Vigilia Colombiana. Además, puede provocar problemas gástricos, aumentar el apetito y afectar el desempeño diario.

En estos casos, los expertos buscan estabilizar la forma de dormir por medio de rutinas como acostarse y despertarse a la misma hora todos los días (incluso en fin de semana), y tener una buena higiene del sueño: no tomar bebidas con cafeína después del mediodía, no hacer ejercicio por las noches, no tomar trago y llevar una alimentación equilibrada.