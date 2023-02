¿Qué hacer para disminuir el riesgo de cáncer de cuello uterino?

El cáncer de cuello uterino es el tipo de cáncer más común en las mujeres a nivel mundial. “Casi todos los cánceres cervicales son causados por el virus del papiloma humano (VPH). El VPH es un virus común que se disemina a través del contacto piel con piel y también a través de las relaciones sexuales. Existen muchos tipos diferentes (cepas) de VPH. Algunas cepas llevan a cáncer cervical, así como a otros cánceres”, detalla Medline Plus.

El Ministerio de Salud de Colombia señala los factores que incrementan el riesgo de sufrir esta enfermedad:

Infección por el VPH

Fumar

Dieta inadecuada

Defensas bajas

Inicio temprano de relaciones sexuales

Múltiples gestaciones

Fumar es uno de los hábitos nocivos para la salud. - Foto: Getty Images

Es importante prestar atención a los síntomas para acudir a un doctor y realizar las pruebas necesarias para obtener un diagnóstico profesional. En palabras de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, los síntomas de este tipo de cáncer incluyen:

“Sangrado vaginal después de las relaciones sexuales, entre períodos o después de la menopausia

Flujo vaginal acuoso y con sangre que puede ser abundante y tener un olor fétido

Dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) explican que no hay métodos que garanticen que no se tenga este tipo de cáncer. No obstante, existen algunos factores que pueden disminuir este riesgo:

Tomar pastillas anticonceptivas.

Mantener un peso saludable.

Ejercitarse regularmente y mantenerse activo.

Si se toma estrógeno, también se debe tomar progesterona.

Mantenerse activo ayuda a disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad. - Foto: Getty Images

Asimismo, los expertos de este portal web apuntan que es importante hablar con un médico para realizar periódicamente exámenes y pruebas de detección de cáncer de cuello uterino.

“Si bien estas acciones pueden ayudar a reducir las probabilidades de contraer cáncer de útero, no se recomiendan para todo el mundo, y hay riesgos y beneficios asociados a cada una. Por ejemplo, las pastillas anticonceptivas pueden aumentar sus probabilidades de presentar cáncer de mama”, aclara en su sitio web los CDC.

Un diagnóstico oportuno disminuye el riesgo de complicaciones de salud a causa del cáncer, incluyendo que no se disemine a otros órganos. Los expertos insisten en que se realicen exámenes de detección, pero con consulta previa y asesoría profesional.

Es importante conocer sobre los beneficios y los posibles riesgos al realizar las pruebas de detección de cáncer de cuello uterino. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“El desarrollo del cáncer cervical generalmente es muy lento y comienza como una afección precancerosa llamada displasia. Esta afección se puede detectar por medio de una citología vaginal y es casi 100 % tratable. Pueden pasar años para que la displasia se convierta en cáncer cervical”, apunta la Biblioteca.

Posibles cánceres

El Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos explica algunos de los síntomas que el cáncer puede causar. Cabe resaltar que se debe consultar a un doctor para que sea este quien realice un diagnóstico profesional.

Cambios en los senos

Sentir un bulto o algo sólido en el seno o bajo el brazo.

Cambios o descargas en los pezones.

Piel roja, escamosa, sumida o con hoyos y que da comezón.

Cambios en la vejiga

Dificultad para orinar.

Dolor al orinar.

Sangre en la orina.

Hemorragia o moretones sin una razón aparente

Cambios en el intestino

Sangre en el excremento.

Cambios en los hábitos del intestino.

Tos o ronquera que no desaparece

Problemas al comer

Dolor después de comer (acidez o indigestión que no desaparecen).

Problemas al deglutir.

Dolor de estómago.

Náuseas y vómitos.

Cambios de apetito.

Cansancio grave y que dura tiempo

Fiebre o sudores nocturnos sin ninguna razón

Cambios en la boca

Un parche blanco o rojo en la lengua o en la boca.

Hemorragia, dolor o entumecimiento en los labios o en la boca.

Problemas neurológicos

Dolores de cabeza.

Convulsiones.

Cambios en la vista.

Cambios en la audición.

Parálisis facial.

Cambios de la piel

Un bulto de color carne que sangra o que se vuelve escamoso.

Un nuevo lunar o un cambio en un lunar ya existente.

Una irritación que no sana.

Ictericia (volverse amarillos la piel o el blanco de los ojos).

Hinchazón o bultos en cualquier parte como el cuello, las axilas, el estómago y las ingles

Subir o bajar de peso sin una razón conocida