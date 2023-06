¿Qué le pasa al cuerpo cuando no desayuna?

Para nadie es un secreto que el desayuno es una de las comidas más importantes del día. Lo que se ingiere en la mañana rompe el ayuno después de las horas de sueño. Los profesionales de la salud recomiendan ingerir en esta comida alimentos que presenten características saludables.

En este sentido, es de resaltar que los alimentos más saludables que existen pertenecen al grupo de las frutas, las verduras, los cereales integrales, las legumbres, los frutos secos y las semillas. Además, el yogur griego natural también es uno de los productos recomendados para ingerir en el desayuno. Es importante que en esta comida no falte el agua.

Un desayuno sano le permite al organismo permanecer en buenas condiciones de salud. Además, es de vital importancia no saltarse esta comida, debe ser diaria, dado que, si no es así las consecuencias pueden ser muy graves. En este sentido, el portal especializado Mejor con Salud resalta lo que sucede en el cuerpo cuando no se desayuna:

1. Poca energía. “Para tener un óptimo rendimiento físico y mental durante el día es esencial el aporte energético de un buen desayuno. Por eso, una de las consecuencias de no desayunar es una fuerte sensación de cansancio y somnolencia que se puede prolongar a lo largo de la jornada”, afirma el sitio.

Fatiga, poca energía. - Foto: Getty Images

2. Aumentan los niveles de azúcar en la sangre. Cuando no se consume un desayuno saludable y no se obtienen los nutrientes necesarios del mismo, es muy normal que se ingieran alimentos o productos, cerca del medio día, con características poco sanas, lo cual aumenta los niveles de glucosa en la sangre, aspecto que eleva el riesgo de sufrir diabetes.

3. Sentir más hambre. “Una de las consecuencias de no desayunar que inciden en el aumento del peso corporal es la sensación de ansiedad. Aunque al principio parece que se ‘ahorran calorías’ al no consumirlo, más tarde conlleva a caer en excesos tras provocar un deseo insaciable de comer”.

4. Se sufren alteraciones emocionales. Diferentes investigaciones han evidenciado que el no desayunar puede alterar de gran manera el ámbito emocional de cualquier persona. Por eso, los que no desayunan son más susceptibles a padecer episodios de estrés e irritabilidad.

5. El sistema inmune se debilita. “El aporte nutricional que se obtiene del desayuno interfiere de forma positiva en el fortalecimiento del sistema inmunitario. Por esta razón, pasar por alto esta comida puede causar un debilitamiento de sus funciones, lo que hace al organismo más susceptible a las infecciones”.

Desayunar es importante para fortalecer el sistema inmune. - Foto: Getty Images

6. Se pueden general problemas digestivos. El no desayunar causa que el tránsito intestinal se haga mucho más lento, por lo que se aumenta el riesgo de sufrir enfermedades como el estreñimiento o el síndrome del colon irritable.

7. Se presenta un mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas. “De acuerdo con una investigación elaborada por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, los hombres que no consumen un desayuno tienen hasta un 27 % más probabilidades de sufrir un ataque cardíaco o enfermedades coronarias graves”, concluye el portal Mejor con Salud.

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que las consecuencias más graves que puede padecer una persona que no desayune regularmente, son el surgimiento de las enfermedades de tipo cardiovascular y la aparición de un trastorno crónico y metabólico como lo es la diabetes.

Tanto las afecciones cardíacas como la diabetes, si no se tratan de buena manera, pueden llegar a ser mortales. Por eso, la recomendación es desayunar todos los días.