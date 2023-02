Que no le pase: estos son cinco errores típicos al bañarse; ¿los conocía?

Independientemente de la hora en que se suela tomar una ducha, esta no está exenta a varios errores, bien sea por desconocimiento o premura para salir al trabajo o estudio, por ejemplo. Cotidianamente se puede incurrir en prácticas que pueden maltratar tanto la piel como el cabello y que continuarán hasta tanto no haya indagación al respecto.

Pese a ser una rutina, no siempre se realiza de la manera adecuada y sus consecuencias se empiezan a atribuir a otros factores sin saber que el posible origen está más cerca de lo que se cree. Desde el champú a utilizar para lavar el cabello o jabón, en el caso de la piel, hasta el tiempo bajo el agua: todos juegan un papel a considerar.

OMS sugiere que la ducha no supere los 5 minutos. Foto: Getty Images. - Foto: Foto GettyImages.

En principio, es importante conocerse y discernir si se es propenso a reacciones alérgicas frente a ciertos productos. Qué tipo de artículo es el más apropiado dependerá de cada persona, pues el que puede resultar “perfecto” para algunos no necesariamente tiene los mismos resultados en otros.

Cuidado con la higiene íntima

Según el Diario de Noticias de Álava, los productos con componentes ‘bastante fuertes’ terminan atacando las bacterias buenas y obstaculizan la protección de la piel. Algunos expertos sugieren, en la zona íntima, tener cuidado con el tipo de gel de ducha y evitar emplear jabones perfumados.

“Las infecciones genitales bajas y todos los problemas de la vulva, la picazón, la irritación, son muy frecuentes y son muy difíciles de tratar”, dijo a BBC Mundo la ginecóloga Natalia Pérez. Especialistas explican la importancia de la flora o microbiota vaginal para evitar infecciones.

Expertos recomiendan no usar jabones perfumados en la zona íntima. - Foto: Getty Images / nensuria

La doctora de la Facultad de Medicina en la Universidad de la República en Montevideo destacó que “la piel de la vulva es muy delicada, es casi similar a la de la cara y nosotros constantemente la agredimos, porque usamos protectores diarios, ropa ajustada o ropa interior que no es correcta”.

¿Qué dice la OMS?

Otro error usual está ligado al tiempo bajo la lucha. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud compartió algunos consejos para bañarse adecuadamente en los que destaca que el lapso ideal es de cinco minutos (podría extenderse a los 15, según algunos portales). La Razón recogió que un tiempo superior podría ser nocivo para la piel al resecarla y afectar su “acidez natural”.

En línea con este punto está la temperatura que, se recomienda, sea templada. Como en otros aspectos, todo exceso es ‘malo’ y esta no es la excepción, pues si el agua está demasiado caliente podría conducir a quemaduras y hasta ampollas. En caso opuesto, si los grados son muy bajos no es de extrañar que la limpieza quede incompleta con el bloqueo de poros.

La máxima autoridad sanitaria hace hincapié en buscar un balance para mantener la higiene sin entorpecer los procesos normales del cuerpo o generando alguna alteración.

Una cuarta recomendación, recopilada por Noticias de Álava, se centra en no exponer el rostro directamente y por un lapso prolongado a la presión y temperatura de la ducha. La alternativa es dedicar unos minutos luego solo al lavado de cara, pero en el lavamanos y también prestando atención al tipo de jabón que, según el tipo de piel, se usará.

En la mañana la ducha puede ayudar a activar el cuerpo. - Foto: Getty Images / John Lund

Finalmente, ese portal sugiere no exceder con el tiempo que el cabello estará envuelto en la toalla. Inicialmente es bueno y necesario para absorber el agua restante; no obstante, si el lapso supera la media hora puede ser contraproducente al privarlo de aire y dificultar su manejo. A esto se agrega evitar frotarlo para no maltratar las fibras capilares.