¿Qué pasa en el cuerpo si se toma agua de jengibre con limón en las mañanas?

En cuanto al limón, es uno de los cítricos más consumidos en el mundo, debido a su versatilidad y cualidades nutritivas. Es muy recomendado para muchos usos de la medicina. La Procuraduría Federal del Consumidor de México explica a través de su portal web que esta fruta puede aliviar una gran variedad de afecciones, gracias a que es rica en vitamina C.

Así mismo, de acuerdo con un estudio publicado en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, el jugo de un solo limón proporciona alrededor del 21 % de los antioxidantes que necesita una persona. Además, facilita la circulación de la sangre, pues contiene óxido nítrico, un vasodilatador que contribuye a relajar las paredes de las arterias.