¿Qué pasa si se masturba más de cuatro veces al día?

En palabras de la Real Academia Española (RAE) masturbarse es “estimular los órganos genitales o las zonas erógenas con la mano o por otro medio para proporcionar goce sexual”, ¿pero qué tan favorable es para el organismo hacerlo seguido?

De acuerdo con la explicación de la organización estadounidense, Planned Parenthood, masturbarse es algo normal y más común de lo que parece -tanto en hombres como en mujeres- aunque en la sociedad se crea que es algo “vergonzoso”. Sin embargo, menciona que algunas personas también deciden no hacerlo, y es considerada una decisión normal.

Incluso, la entidad asegura que no solo los hombres y las mujeres solteras suelen masturbarse, puesto que quienes están en una relación lo suelen hacer sin que esto signifique una atracción menor hacia su pareja.

Además, puntualiza que masturbarse varias veces al día no tiene efectos negativos sobre el cuerpo. No obstante, si esto interfiere con actividades sociales o laborales, se le debe prestar atención.

¿Qué le pasa al cuerpo si se masturba todos los días?

Tal y como lo señaló la organización, masturbarse solo puede ser negativo si esto tiene un impacto sobre las actividades cotidianas . Sin embargo, una de las preguntas más comunes es su efecto sobre la infertilidad.

La masturbación puede prevenir diversas enfermedades tanto en hombres como mujeres. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La Clínica Mayo responde, a través del profesional Patricio C. Gargollo, que masturbarse no tiene implicaciones negativas sobre la fertilidad. Afirma que las investigaciones “sugieren que los hombres que tienen esperma de calidad normal conservan la motilidad y las concentraciones de espermatozoides normales, incluso cuando eyaculan a diario”. Lo que quiere decir, que no existe relación entre la infertilidad y la masturbación inclusive “tener relaciones sexuales con eyaculación varias veces a la semana maximizará las posibilidades de que tu pareja quede embarazada, independientemente de que te masturbes o no”, añade.

Una persona con pareja también se puede masturbar. - Foto: Getty Images

Además, Planned Parenthood manifiesta que la creencia popular asegura que existe una posibilidad que tras masturbarse se puedan presuntamente encoger los genitales o que crezca el vello en una zona del cuerpo donde no era tan notorio. No obstante, niega estos comentarios y dice que: “la masturbación no es mala para tu salud”, asegurando que es “el sexo más seguro que existe”, y no tiene daños ni mentales ni físicos.

Línea seguida, explica que tanto en el acto sexual con una persona como en la masturbación se pueden experimentar orgasmos, que tal y como lo define el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) es la “culminación del acto sexual que involucra la contracción de los órganos sexuales y una secreción repentina de endorfinas; ello provoca una sensación de placer”. En el caso de los hombres, el NCI menciona que un orgasmo “se presenta con una descarga de semen”.

Además, la organización agrega que masturbarse puede provocar bienestar mental, puesto que puede:

El estrés puede afectar la realización de algunas actividades diarias. - Foto: Getty Images