¿Qué pasa si se toma gelatina sin sabor todos los días?

A la gelatina sin sabor se le reconoce por ser un alimento rico en colágeno, con altos niveles de proteína, sales minerales y bajo en grasa. Es una sustancia incolora, inholora, semisólida, traslucida, que normalmente se obtiene del tejido conectivo de animales.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos asegura que los usos que más se le dan a la gelatina están relacionados con prevenir el envejecimiento de la piel, la osteoartritis, la osteoporosis, las uñas quebradizas, la obesidad, la diarrea y muchas otras condiciones, a pesar de que no existe suficiente evidencia científica que respalde estos usos.

Información del portal Consalud, de España, asegura que este alimento no contiene conservantes ni otros aditivos y está libre de sustancias como grasas, colesterol y componentes de ácido úrico, por lo que su consumo resulta muy favorable para el organismo.

Una de las principales bondades de su consumo regular es que ayuda a mantener una dieta saludable. “Se podría decir que la gelatina es básicamente pura proteína, ya que el colágeno con la que se elabora originariamente comprende una cadena de aminoácidos. Debido a ello su aporte calórico es casi nulo”, precisa Consalud.

La gelatina sin sabor tiene una particularidad y es que podría ayudar en el manejo y control de los niveles de azúcar en la sangre. “La glicina es uno de los aminoácidos que contiene la gelatina. Según una investigación publicada en Journal of Endocrinological Investigation, este aminoácido puede ayudar a los pacientes con diabetes tipo 2 a controlar su condición”, afirma una publicación del portal Mejor con Salud.

Amiga de la piel

Otro de los beneficios de consumir gelatina sin sabor de manera constante es que ayuda a cuidar y proteger la piel. Los especialistas aseguran que como producto de sus propiedades aumenta la elasticidad de la piel, porque aporta alrededor de 30 % de colágeno, proteína vital para su firmeza y tono.

Como si esto fuera poco, el consumo de este alimento, así como su uso tópico contribuye a minimizar los efectos negativos del sol y las toxinas. “Además, como lo detalla un estudio publicado en Journal of the Science of Food and Agriculture, el consumo de colágeno mejora la humedad facial y reduce las arrugas en los humanos”, dice Mejor con Salud.

En cuanto a la salud ósea también se pueden apreciar beneficios, gracias a que es una fuente de minerales como el calcio, magnesio, fósforo y silicio que ayudan a reconstruir y fortalecer los huesos. Esto sumado a que ayuda en el fortalecimiento de las articulaciones.

El colágeno disponible en este producto puede disminuir el dolor en las articulaciones asociado con la inflamación. Según la Biblioteca Nacional de Medicina la gelatina puede reducir el dolor y mejorar la función articular en personas con osteoartritis.

Por otro lado, el consumo regular de gelatina sin sabor ayuda a que las personas tengan un mejor proceso digestivo. Consalud indica que la gelatina contiene un aminoácido llamado glicina que estimula el ácido en el estómago necesario para la digestión y asimilación de nutrientes. También resulta favorable para el aprovechamiento de las proteínas.

Por último, independiente de que sea gelatina sin sabor o con él, es un alimento que puede mejorar la calidad del sueño en algunas personas. Unas cucharadas de gelatina son suficientes para proporcionar aproximadamente tres gramos de glicina, sustancia que está muy relacionada con el mejoramiento de la calidad del sueño.

Según un estudio publicado en Sleep and Biological Rhythms y citado por Mejor con Salud, la mencionada sustancia podría desempeñar un papel como potenciador del sueño.

Los pocos estudios existentes han registrado efectos positivos de la gelatina sin sabor como complemento alimentario. Sin embargo, es importante tener claro que no es un producto que pueda ser considerado como un remedio. Por esta razón, lo importante es consumirlo en el marco de una dieta saludable y equilibrada.