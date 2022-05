¿Qué beneficios tiene consumir gelatina sin sabor en ayunas?

La gelatina es reconocida como uno de los más sencillos, pero deliciosos, postres que no pueden faltar en los hogares. Sin embargo, más allá de ser ideal para toda ocasión, este producto es reconocido por brindar una serie de beneficios para la salud, especialmente aquella que no tiene sabor.

La gelatina sin sabor se elabora a partir de la grenetina, una sustancia incolora e inodora que se extrae de los huesos y cartílagos de los animales, al igual que de algunas algas. Se puede encontrar en forma de polvo o de hojas traslúcidas, pero la más sencilla de utilizar es la primera.

Si bien no se trata de un alimento curativo, su contenido nutricional ha sido asociado con la prevención y el tratamiento de algunos problemas que puede presentar el organismo, indica el portal Mejor con Salud.

El colágeno contenido en la grenetina, y por ende en la gelatina, es clave para ayudar a la salud de las articulaciones. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos indica que esta sustancia es uno de los materiales principales en la formación del cartílago y los huesos.

Aunque las evidencias no son suficientes, se cree que sus propiedades antiinflamatorias combaten las dolencias y podrían reducir el riesgo de que las personas sufran enfermedades como artritis y osteoartritis, según las conclusiones de un estudio publicado en Seminars in Arthritis and Rheumatism.

Así mismo, de acuerdo con información del portal Salud Digital, este producto es una fuente de fósforo, magnesio, calcio, silicio y otros minerales que ayudan a reconstruir y fortalecer el sistema óseo.

Aliada de la belleza

Una de las bondades que se le atribuyen al consumo de este alimento es que ayuda a reducir las líneas de expresión. Para ello se disuelve una cucharada de gelatina en un vaso de agua, se mezcla y se toma. Se le puede agregar zumo de naranja o de limón y lo ideal es tomar la mezcla antes del desayuno.

Consumir la gelatina sin sabor en ayunas promueve una regeneración y rejuvenecimiento de la piel en general. Su alto contenido en colágeno mejora el aspecto de este órgano.

Su consumo y uso tópico también contribuyen a minimizar los efectos negativos que generan en la piel los rayos del sol y las toxinas generadas por la contaminación. Además, según una investigación publicada en Journal of the Science of Food and Agriculture, el consumo de colágeno mejora la humedad facial y reduce las arrugas.

Este alimento también está relacionado con el cuidado y fortalecimiento del cabello y de las uñas. Por esta razón, uno de los usos que le dan algunas mujeres es añadir un sobre de gelatina sin sabor a su champú de uso diario, con el fin de darle volumen, brillo y fortalecer el cabello.

Control del azúcar

El tomar gelatina sin sabor en la mañana se le relaciona con el control del azúcar en la sangre. La glicina es uno de los aminoácidos que contiene la gelatina. Mejor con Salud cita una investigación publicada en Journal of Endocrinological Investigation, en la que se indica que este aminoácido puede ayudar a los pacientes con diabetes tipo 2 a controlar su condición.

Este mismo aminoácido actúa como calmante natural, por lo que la gelatina podría ayudar a calmar el estrés y la ansiedad. Consumir este alimento minimiza la producción excesiva de norepinefrina, una hormona relacionada con los estados de ansiedad y pánico. Al absorberse en el cuerpo, equilibra la actividad del sistema nervioso, concluye el mencionado sitio web.

Por otro lado, un artículo publicado en el portal Gastrolabweb señala que la gelatina en ayunas es un buen aliado para aliviar problemas de estreñimiento, gracias a que regula los jugos gástricos y ayuda al cuerpo a utilizar de forma correcta la fibra que se consume.

La recomendación de los expertos es que, para consumir la gelatina de forma saludable, se debe incluir en una dieta equilibrada y mantener un consumo moderado, pues no por ingerir grandes cantidades se pueden obtener mayores beneficios. Lo recomendado es tomarla sin cometer excesos.

Los nutricionistas dicen, además, que es recomendable consumirla con frutas frescas y nunca como sustituto de estas, que son una excelente fuente de nutrientes para el cuerpo.