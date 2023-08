¿Qué pasa si se toma jugo de zanahoria y limón en la noche?

Por tanto, conocer las propiedades de cada vegetal y/o fruta es importante para aprovechar sus beneficios y favorecer la salud, puesto que ayudan a controlar el peso corporal, ya que muchas de ellas no tienen un índice calórico elevado, teniendo en cuenta que la obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de distintas enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): “En 2016, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos”.

En efecto, en la actualidad existen muchas dietas que no son apropiadas para bajar de peso, que de acuerdo con los National Institutes Health (NIH) ocasionan una pérdida de nutrientes y son ineficaces porque tienen un efecto rebote. Por tanto, a través de su servicio en línea MedlinePlus, asegura que para controlar el peso, es prioritario mantener hábitos sanos como un plan de alimentación adecuado y una rutina física que no solo tendrá un impacto a nivel corporal sino mental.

Lo que sucede si se toma jugo de zanahoria y limón en la noche

Asimismo, la zanahoria y el limón pueden ayudar a deshinchar el colon, y por ende, desinflamar el vientre, reduciendo la formación de gases intestinales, que se producen tragando aire, ya sea sorbiendo una bebida, hablando mientras se come o por algunos alimentos.

Cabe recordar que la creencia popular asegura que el agua con limón en ayunas ayuda a bajar de peso, no porque sea milagrosa, sino porque provoca un efecto de llenura facilitando el adelgazamiento, ya que no tiene poder para quemar grasa, sino que inhibe la ingesta de más alimentos que el cuerpo no necesita.