¿Qué pasa si se toma té de tila y tomillo en la noche?

Existe una lista de infusiones que pueden ser consumidas antes de ir a dormir y que contribuyen en la conciliación del sueño. Cabe aclarar que dormir es necesario para el cuerpo, ya que ayuda a su restauración y la renovación del cerebro tras las actividades realizadas en el día.

Sin embargo, existen hábitos no saludables que pueden contribuir en el insomnio, por ejemplo, el consumo de café o cafeína como componente de otros productos, que afectan el sistema nervioso, influyendo en él para no descansar; por lo anterior, si el insomnio hace parte del día a día, se recomienda revisar dichos hábitos no saludables, o quizá, acudir a un profesional de la salud.

¿Qué es el insomnio?

De acuerdo con la Clínica Mayo, “es un trastorno del sueño frecuente que puede causar dificultad para conciliar el sueño”, ya sea que la persona que lo experimenta se levante más temprano, como por ejemplo, en la madrugada, y pasado un tiempo no pueda dormir.

Este trastorno puede afectar la cotidianidad de una persona. “El insomnio no solo puede minar tu energía y estado de ánimo, sino que también puede afectar tu salud, desempeño laboral y calidad de vida”, dice la entidad norteamericana.

Entre los síntomas del insomnio se encuentran: el cansancio y la somnolencia durante el día; cambios de humor e irritabilidad; dificultad para prestar atención; pensamientos o preocupaciones que impiden conciliar el sueño, entre otros.

El insomnio puede ser causado por estrés, horarios no coordinados que descuadran los habituales, alimentación excesiva en la noche o malos hábitos antes de ir a dormir.

Además de remedios caseros, expertos recomiendan evitar actividades estimulantes 30 minutos antes de dormir. Foto: Gettyimages. - Foto: Foto Gettyimages

Infusiones para consumir antes de ir a dormir

Continuando, las bebidas que pueden ayudar a conciliar el sueño son aquellas que relajan el cuerpo y disminuyen dolores que no dejan descansar. Entre ellas, se encuentran las siguientes:

Infusión con lavanda y la salvia

De acuerdo con Mejor con Salud, pueden ser añadidas a una infusión, útil para el insomnio, ya que son plantas que tienen propiedades antiinflamatorias, es decir, que calman los dolores provocados por la artritis y el reumatismo.

Modo de preparación

Colocar a hervir 250 ml de agua. Luego, cuando esté en ebullición, agregar la lavanda y la salvia por aproximadamente 15 a 20 minutos. Posteriormente, dejar reposar por 10 minutos. Se debe colar la mezcla; y después servir.

Infusión de Meliloto

Por su parte, Cuerpomente revela la siguiente infusión que tiene propiedades antiespasmódicas y relajantes.

Modo de preparación

Se debe hervir agua. Luego se incorpora anís verde y meliloto por aproximadamente 6 minutos. Luego, se cuela, y se consume 30 minutos antes de dormir.

Infusión pasiflora

El portal citado, explica que la pasiflora es un relajante natural, considerado el más completo de su especie. Sus efectos relajantes impactan el sistema nervioso, relajando el sistema muscular y las palpitaciones aceleradas.

Modo de preparación

Se debe hervir agua. Luego, agregar una cucharada de pasiflora por cada taza. Se deja reposar por 10 minutos. Luego, consumir.

Esta hierba aromática ayuda a combatir cólicos y dolores de estómago, así como a regular el tránsito intestinal. - Foto: Getty Images

¿Qué pasa si se toma té de tila y tomillo en la noche?

Mejor con Salud explica que la infusión de tila u tomillo, es una de las mejores que hay para consumir y relajar el cuerpo antes de ir a dormir. Entre sus propiedades, se encuentran la desintoxicación o limpieza que hace en el organismo. Así mismo, el efecto antibacteriano del tomillo ayuda con dicho proceso.

Modo de preparación