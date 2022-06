¿Qué remedio natural es bueno para el vértigo?

Aunque con frecuencia se describa como una especie de mareo, sufrir vértigo puede tener otras connotaciones, pues se trata de un síntoma que se caracteriza por una sensación ilusoria de movimiento, producida por una pérdida o una alteración de la orientación espacial, y que normalmente tiene su origen en las estructuras del oído.

El portal Cinfasalud, de España, explica que cuando se presenta vértigo el movimiento no es real, pero las personas lo perciben como tal. Esa sensación puede ser de balanceo, de rotación o de desplazamiento, y quien la padece puede sentir que afecta su propio cuerpo o lo que le rodea. Por ejemplo, le puede parecer que está girando sobre sí mismo, que el suelo que está pisando se inclina o que el lugar en el que se encuentra gira.

De acuerdo con los expertos, es un trastorno que, aunque la mayoría de las veces no es grave, resulta muy incapacitante y puede reducir la calidad de la vida de la persona que lo padece.

Un artículo del medio especializado Medical News Today indica que normalmente esta situación ocurre solo una vez, pero para algunas personas seguirá sucediendo en forma recurrente hasta que se determine la causa subyacente.

Los síntomas de esta afección pueden durar desde unos minutos hasta unas pocas horas y pueden aparecer y desaparecer, y su tratamiento dependerá de la causa que lo genere.

El vértigo puede ser incapacitante y afectar la calidad de vida de quien lo padece. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Existen diversos remedios naturales que pueden ayudar a aliviar los síntomas del vértigo. Uno de ellos es el jengibre. Una investigación publicada en la revista científica Journal of Acupuncture and Tuina Science concluye que la raíz de esta planta puede reducir los efectos del vértigo. El rizoma que contiene ayuda a aliviar no solo el vértigo, sino los mareos.

Se puede optar por masticar un trocito de raíz en los momentos en los que se siente el vértigo o ingerirlo en polvo. También es posible consumir en forma de infusión. Para ello solo se debe rallar un trozo de raíz de unos tres centímetros y poner a hervir dos tazas de agua a las que se añade la planta. Se deja al fuego durante unos cinco minutos, se deja reposar, se cuela y estará lista la bebida para consumir.

También se puede consumir ginkgo biloba, una hierba china conocida por aliviar los síntomas de esta afección. Actúa suministrando flujo sanguíneo al cerebro para aliviar los mareos y los problemas de equilibrio. Un estudio publicado en International Journal of Otolaryngology asegura que es tan efectivo como el medicamento betahistina para controlar el vértigo, cita Medical News Today.

¿Cómo aliviar los síntomas?

Cuando una persona sufre de vértigo, puede tener en cuenta algunas recomendaciones. Estos son algunos de los consejos planteados por Cinfasalud.

1. Acostarse inmediatamente. Cuando aparezcan los síntomas es importante tratar de no moverse y acostarse lo antes posible. No se debe intentar leer, mirar el celular o realizar cualquier otra actividad.

2. Ambiente relajado. Es ideal acostarse en una habitación tranquila, en la que no haya luces intensas o demasiado brillantes.

3. Tener mucha precaución al caminar. Las probabilidades de caída son altas durante un episodio de vértigo. Si es necesario, lo mejor es pedir ayuda para desplazarse.

4. Mover la cabeza despacio. Es valioso hacer estos movimientos con mucho cuidado, con el fin de no exacerbar los síntomas, no importa qué actividad se esté ejecutando.

5. Evitar cambios bruscos de posición. Por ejemplo, al levantarse de la cama, se debe prestar mucha atención: encender la luz y esperar unos minutos para incorporarse.

6. Intentar relajarse. Controlar la ansiedad es importante para que los síntomas no se agraven.

7. Una vez los síntomas desaparezcan, reanudar la actividad poco a poco. No se debe tener prisa por volver al ritmo habitual. De igual forma, es recomendable evitar conducir o realizar actividades deportivas o laborales que puedan suponer un riesgo, hasta al menos una semana después.