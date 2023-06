¿Qué se puede tomar de noche para el estreñimiento?

El estreñimiento crónico se caracteriza por las deposiciones poco frecuentes o la dificultad para evacuar, lo que se manifiesta durante varias semanas o más. Es un signo habitual de muchos problemas digestivos.

Según los especialistas de la Clínica Mayo, aunque el estreñimiento ocasional es muy común, algunas personas experimentan estreñimiento crónico que puede interferir en su capacidad de realizar sus tareas diarias. Este también puede provocar que las personas hagan demasiada fuerza para defecar.

En concreto, este padecimiento significa que una persona tiene tres o menos evacuaciones en una semana. Además, las heces pueden ser duras y secas y en algunos casos puede causar dolor.

Afortunadamente, existe una planta capaz de aliviar sus síntomas: las hojas de sen. Las hojas de sen contienen unas sustancias conocidas como antraquinonas que, tras ser asimiladas, estimulan las paredes musculares que envuelven el intestino, y facilitan su movimiento para lograr una óptima eliminación de los desechos, según el portal Mejor con Salud.

Una investigación publicada en Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, respalda que tiene propiedades laxantes que ayudan a controlar el estreñimiento. No obstante, está contraindicado para mujeres embarazadas y personas que tienen enfermedades inflamatorias del colon.

Algunas personas experimentan estreñimiento crónico que puede interferir en su capacidad de realizar sus tareas diarias. - Foto: Getty Images / urbazon

Hojas de sen para combatir el estreñimiento

Ingredientes:

1 taza de agua (250 mililitros).

1 cucharadita de hojas de sen (5 gramos).

Preparación:

Poner a hervir una taza de agua y, cuando llegue a ebullición, retírala del fuego y agrégale una cucharadita de hojas de sen.

Dejar que repose unos minutos y colarla.

Ingerir una taza de bebida de sen en la noche, como máximo 3 veces a la semana.

Infusión de ortiga

En la medicina natural, la ortiga se ha aprovechado como complemento para combatir el estreñimiento, ya que, al parecer, ayuda a estimular la eliminación de las heces.

Ingredientes:

1 taza de agua (250 mililitros).

1 cucharada de ortiga fresca (10 gramos).

Preparación:

Incorporar la ortiga fresca en una taza de agua hirviendo y dejarla reposar hasta que esté tibia.

Pasarla a través de un colador y servirla.

Ingerir una taza de infusión de ortiga 2 o 3 veces a la semana.

En la medicina natural, la ortiga se ha aprovechado como complemento para combatir el estreñimiento, ya que, al parecer, ayuda a estimular la eliminación de las heces. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Infusión de cilantro

En la cultura popular se ha usado como coadyuvante contra este problema, al igual que contra la inflamación y los gases.

Ingredientes:

1 cucharada de hojas de cilantro (10 gramos).

1 taza de agua (250 mililitros).

Preparación:

Incorporar una cucharada de hojas de cilantro en una taza de agua hirviendo.

Taparla y esperar que repose hasta que adquiera una temperatura apta para el consumo.

Pasarla a través de un colador y servirla.

Se recomienda ingerir 2 tazas de infusión de cilantro al día.

Se recomienda repetir su consumo todos los días, máximo dos veces al día, hasta aliviar el problema.

En la cultura popular se ha usado como coadyuvante contra este problema, al igual que contra la inflamación y los gases. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Infusión de semillas de lino

La bebida natural de semillas de lino es uno de los remedios más populares para combatir el estreñimiento y otros problemas estomacales.

Este ingrediente contiene sustancias como la fibra insoluble y los ácidos grasos, que, sin afectar la flora bacteriana, impulsan la eliminación de los desechos.

Un estudio publicado en Journal of Ethnopharmacology destaca que, de hecho, estas semillas tienen doble acción. No solo combaten el estreñimiento, sino que tiene actividad antidiarreica.

Ingredientes:

1 cucharada de semillas de lino (10 gramos).

1 taza de agua (250 mililitros).

Preparación:

Poner a hervir una taza de agua y, cuando llegue a ebullición, agregarle las semillas.

Taparlo y dejar reposar a temperatura ambiente hasta que se enfríe.

Filtrar el líquido con un colador y servir la bebida.

Ingerir un vaso de infusión de lino en ayunas y se puede repetir su consumo a media tarde.

Se recomienda tomarlo mínimo 3 veces a la semana.

Infusión de semillas de hinojo

Según un estudio pulicado en BioMed Research International, las semillas de hinojo se han utilizado desde hace cientos de años como un complemento natural y seguro para combatir varios trastornos digestivos, incluyendo el estreñimiento.

Ingredientes:

1 cucharadita de semillas de hinojo (5 gramos).

1 taza de agua (250 mililitros).

Preparación: