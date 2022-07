Qué sí y qué no se debe hacer tras la picadura de un insecto

Es inevitable que los mosquitos no piquen, por lo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), explican que las hembras son los que pican tanto a los animales como los seres humanos, ya que sin “extraer sangre” no pueden producir huevos. Sin embargo, los mosquitos macho no pican.

Tras una mordedura de mosquito, la piel se inflama y provoca comezón, ya que este insecto inyecta la “saliva en la piel”. Por esto, una picadura puede provocar:

Ampollas en la zona que el animal picó.

Además, pueden aparecer manchas que se asemejan a moretones.

También es común denotar un enrojecimiento en la zona luego de la picadura.

No obstante, aunque no se presta mayor atención a la pinchazo de un mosquito, hay personas que pueden reaccionar de manera grave, entre ellas, quienes tienen un sistema inmunológico débil, o niños y personas que nunca han sido picados por esa especie de insecto.

¿Cómo sanar la picadura de un mosquito?

Los CDC recomiendan seguir estas instrucciones:

Lavar con agua y jabón la zona afectada. Luego, se debe colocar un paño o compresa de hielo por aproximadamente 10 minutos para desinflamar la piel. Posteriormente, se debe aplicar una solución de agua con bicarbonato de sodio que contrarresta la picazón. Por último, la entidad recomienda aplicar una crema antihistamínica que es de venta libre.

Cabe resaltar, que si se observa una desmejora tras el tratamiento, se debe acudir a un centro médico de inmediato.

Foto referencia a picadura de mosquito. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Repelentes caseros

De acuerdo con el portal de salud Tua Saúde, las plantas como la menta y la lavanda, al contener aceites esenciales ayudan a repeler los mosquitos y todos los insectos en el entorno, por lo que aconseja plantarlas.

La menta también ahuyenta los insectos, entre ellos, los mosquitos, sin embargo, no solo estos animales repele, según como lo describe en su portal, los ratones, las hormigas y las las ratas también pueden salir despavoridas tras su efecto.

De igual manera, es una planta utilizada en la cocina, como por ejemplo en la preparación de mojitos y otras bebidas refrescantes.

Entre tanto, la lavanda también es usada en la preparación de diferentes comidas. Así mismo, su aroma es un excelente ambientador para el hogar.

A la lista se suma la salvia que puede contribuir a esta acción de repeler todo tipo de insectos.

El tomillo también es una planta que es usada en la cocina para la preparación de guisos o ensaladas, por consiguiente, también es un repelente.

La hierba de limón se usa para tal fin, por lo que el portal citado dice que se debe “amasar” sus hojas para obtener los aceite que secreta.

La revista de salud precisa que para obtener los beneficios de estas plantas se deben sembrar y colocar las macetas en diferentes lugares de la casa.

Medicina alternativa. Romero, menta, manzanilla, tomillo en un mortero de vidrio. Aceites esenciales y suplementos a base de hierbas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Que sí y qué no se debe hacer tras la picadura de un insecto

En una infografía, los CDC explican que los mosquitos son agentes que “propagan microbios” que pueden enfermar a una persona, por lo que el uso de camisas de manga larga, de repelentes y el cierre de ventanas y puertas para que no entren estos insectos, pueden ser tres recomendaciones a seguir que previenen una picadura de mosquito.

Además, asegura que no se deben usar productos que”contengan aceite de eucalipto de limón” para niños menores de tres años.

Por último, aunque parezca obvio, no se debe aplicar repelente en zonas delicadas como los ojos, manos, boca o piel que esté lesionada. Adicionalmente, recomienda aplicarlo desde las palmas de las manos para distribuirlo en el rostro.