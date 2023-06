¿Qué tipo de café puede tomar un diabético?

Cuando una persona registra alto niveles de azúcar (glucosa) en la sangre puede derivar en diabetes que, además, conduce a otras afectaciones en varias partes del cuerpo como en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios.

De acuerdo con los especialistas, existen varias recomendaciones para mantener un control de la enfermedad y evitar que se agrave la situación, como el caso de una alimentación saludable y el ejercicio por ejemplo.

Pero también hay restricciones que deben ser tenidas en cuenta como el consumo de alimentos fritos y otros ricos en grasas saturadas y grasas trans, alimentos con alto contenido de sal, también llamado sodio, dulces, como productos horneados, dulces y helados y bebidas con azúcares agregados, como jugos, gaseosas y bebidas regulares para deporte o energéticas, según National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, NIDDK.

Asimismo, la organización recomendó que una persona con diabetes puede tomar agua en vez de bebidas azucaradas, tomar con moderación alcohol, tras advertir que si usa insulina o medicinas para la diabetes que aumentan la cantidad de insulina que el cuerpo produce, el licor puede hacer que su nivel de glucosa en la sangre baje demasiado.

Estos casos se dan especialmente cuando la persona no ha comido hace algún tiempo, por lo que se aconseja ingerir alimentos antes cuando está tomando alcohol.

De acuerdo con el NIDDK, uno de los cuidados que deben tener en cuenta las personas con diabetes es utilizar un sustituto del azúcar en su café o té.

Algunos estudios han determinado que tomar esta bebida podría reducir el riesgo de desarrollar diabetes 2 que es una afección crónica que afecta la manera en la que el cuerpo procesa el azúcar en sangre (glucosa). - Foto: Getty Images

¿Se puede tomar café?

A propósito del café, algunos estudios han determinado que tomar esta bebida podría reducir el riesgo de desarrollar diabetes 2 que es una afección crónica que afecta la manera en la que el cuerpo procesa el azúcar en sangre (glucosa).

En este tipo de diabetes, el cuerpo de la persona no produce suficiente insulina o es resistente a la insulina. Entre los síntomas se incluyen sed, micción frecuente, hambre, cansancio y visión borrosa. Sin embargo, en algunos casos no se presenta algún síntoma. En algunos casos, no hay síntomas.

En relación con el consumo de café, los análisis permitieron concluir que tiene efectos beneficiosos para las personas que sufren esta enfermedad debido a la presencia de polifenoles que son moléculas con propiedades antioxidantes ayudan a prevenir una amplia gama de enfermedades, incluyendo la diabetes 2, enfermedades del corazón y cáncer.

En este tipo de diabetes 2, el cuerpo de la persona no produce suficiente insulina o es resistente a la insulina. - Foto: Getty Images

Adicionalmente, este producto contiene antioxidantes que contribuyen a mantener el corazón sano. En este caso es importante tener en cuenta, como mencionamos anteriormente, que las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, por lo que consumir café ayuda en su control.

Igualmente, se ha determinado que este producto contiene minerales como el magnesio y cromo. Un mayor consumo de magnesio, por ejemplo, está relacionado con tasas más bajas de diabetes tipo 2, aunque se ha advertido que se trata de cantidades muy pequeñas de estos minerales en comparación de otros alimentos.

El portal Medical News Today, destacó otros estudios que han señalado que “tomar de 3 a 4 tazas de café al día podría ayudar a reducir el riesgo de una persona de desarrollar diabetes tipo 2″.

Detalló que un análisis más profundo adelantado en 2013, concluyó que las personas que aumentaron la cantidad de café que bebieron en más de una taza al día durante un período de 4 años, ”tuvieron un riesgo 11 % menos de desarrollar diabetes tipo 2 que aquellas que no hicieron cambios en su consumo de café”

El estudio también determinó que las personas que disminuyeron su consumo de café en más de una taza al día tenían 17 % más de probabilidades de desarrollarlo.

El autor principal del estudio, Shilpa Bhupathiraju, Ph.D., señaló que “nuestros hallazgos confirman los que se incluyeron en estudios previos que demostraron que un mayor consumo de café se relaciona a un menor riesgo de diabetes tipo 2″.

“Lo más importante es que proporcionan nuevas pruebas de que los cambios en el hábito de consumo de café pueden afectar al riesgo de diabetes tipo 2 en un período de tiempo relativamente corto”, indicó.

Según la publicación, tras una revisión que se hizo en 2014, los científicos analizaron 28 estudios, incluyendo más de un millón de participantes en total. “Los investigadores determinaron que tanto el café con cafeína como el descafeinado reducían el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2″, destacó.

“La evidencia acumulada sugiere fuertemente que beber café puede ayudar a proteger contra esta afección”, puntualizó.