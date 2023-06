¿Tiene diabetes? Puede afrontar estos graves problemas en los riñones

Los pacientes diagnosticados con dicha enfermedad no tienen conocimiento de las complicaciones que pueden tener.

Por lo general, la mayoría de personas con problemas de azúcar son propensas a padecer hiperglucemia, que cuando no es bien tratada se puede correr el riesgo de padecer diabetes. Esta enfermedad metabólica crónica se caracteriza por los niveles elevados de glucosa en sangre, que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios.

De acuerdo con el portal web especializado Cigna, existen tres tipos principales de diabetes: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional (diabetes durante el embarazo). El primer tipo de diabetes es causada por una reacción autoinmunitaria, es decir, que el cuerpo se ataca a sí mismo por error.

Es vital monitorear los niveles de glucosa. - Foto: Getty Images /BakiBG

En cuanto a la diabetes tipo 2, el cuerpo no usa la insulina adecuadamente y no puede mantener el azúcar en la sangre a niveles normales. Y con respecto a la diabetes gestacional, esta aparece en mujeres embarazadas que nunca han tenido diabetes, por lo que, si una persona tiene diabetes estacional, el bebé podría estar en mayor riesgo de presentar complicaciones de salud.

Por consecuencia, uno de los órganos más afectados por la diabetes es el riñón. Sin embargo, una reciente encuesta advierte que muchos pacientes no tienen conocimiento de estas complicaciones, lo cual los expone aún más.

Tres de cada diez pacientes con esta enfermedad no están al tanto de las posibles complicaciones. Así lo concluye una encuesta realizada por el instituto Ipsos en Brasil, México, Colombia y Argentina con 1.500 hombres y mujeres con diabetes tipo dos.

“La mayor preocupación de la encuesta es que los pacientes están más preocupados por síntomas visibles como la pérdida de visión o la amputación de miembros y muchas veces no tienen el conocimiento de enfermedades silenciosas como la salud de los riñones”, precisó Philip Glaser, vicepresidente de acceso en Bayer Latinoamérica.

Los cálculos de calcio son los más comunes que afectan a los riñones. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Hay pacientes que no presentan síntomas relacionados con los riñones durante muchos años, lo que lo convierte en un enemigo peligro, invisible y silencioso. De ahí viene a que la mayoría de personas no se preocupan por dicho tema y eso lleva a que no tenga un diagnóstico temprano y termine descubriéndose en fases muy avanzadas e irreversibles.

“Porque la diabetes tipo dos es una enfermedad crónica, muchas veces estos síntomas son silenciosos, asintomáticos. Después de 10 a 15 años se requiere ir al nefrólogo por temas de prevención”, agregó Philip Glaser.

El estudio solicitado y realizado por la compañía Bayer señala que a esto se suman temas de acceso que también impactan en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con el riñón.

“Muy pocos van a un nefrólogo, que es el especialista en el riñón. 25% de los pacientes asisten con frecuencia y el 75% no van o solo han tenido consulta una vez”, señaló el presidente de acceso de Bayer.

Ataque al corazón humano. Enfermedad del corazón. ilustración 3d - Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, se le suma el desconocimiento sobre la relación entre diabetes y riñón, lo que preocupa porque aquellas personas que pasan por desapercibidas pueden también tener daños en el corazón.

“Más del 50% de pacientes tienen algún problema en el corazón, pero, cuando tienen una enfermedad renal crónica, el riesgo muerte se incrementa seis veces más en el paciente”, aseveró Philip Glaser.

Es importante que los individuos con esta enfermedad tengan un hábito de vida saludable, conocer los factores de riesgo y hacerse chequeos médicos regulares permitirán diagnósticos y tratamientos a tiempo.