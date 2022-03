Quemaduras solares: cómo aliviarlas con remedios caseros

Evitar la aplicación de productos los cuales su nombre termine en “caína”, como benzocaína. “Estas cremas pueden irritar la piel o causar una reacción alérgica. La benzocaína se ha relacionado con una enfermedad poco frecuente aunque potencialmente mortal que disminuye la cantidad de oxígeno que la sangre puede transportar (metahemoglobinemia). No uses benzocaína en niños menores de dos años sin la supervisión de un profesional de la salud. Si eres un adulto, nunca uses más de la dosis recomendada y considera hablar con el médico antes de usarla”, apuntan los expertos de Mayo Clinic.