Realizar ejercicio a esta hora del día podría ayudar a quemar más grasa, según estudio

Ciertamente, el ejercicio es una actividad que fortalece los músculos y los huesos, teniendo una incidencia positiva en el cuerpo. Según la American Heart Association (AHA) las personas adultas deberían realizar como mínimo 150 minutos de actividad física, más exactamente aeróbica, siendo esta moderada; pero si se lleva a cabo de manera intensa, sugiere que sea de por lo menos 75 minutos a la semana.

La organización puntualiza que la actividad física está relacionada con la mejora de la función cognitiva, como la memoria, y el sueño, precisando que el riesgo de sobrepeso disminuye, y con él los trastornos como la depresión.

Entre tanto, más que un estilo de vida, se considera es un aliado para quienes quieren mantener un peso adecuado o quemar grasa, estimulando así el metabolismo.

Cabe recordar que, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, el metabolismo se compone de aquellos procesos químicos y físicos “que convierten o usan energía” como la respiración, la eliminación de toxinas a través de la orina, la regulación de la temperatura del cuerpo, entre otros.

Incluso asegura que el ejercicio sí puede acelerar el metabolismo, puesto que después de una rutina física el cuerpo sigue quemando calorías, pero se restablece cuando termina la actividad.

Por su parte, la Clínica Mayo señala que el metabolismo es el proceso mediante el cual el cuerpo convierte en energía todo lo que consume y la utiliza para sus funciones básicas.

El ejercicio tiene una relación con el metabolismo. - Foto: Getty Images

Estudio revela a qué hora se debe hacer ejercicio

Los resultados de un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, de la Universidad de Copenhague en Dinamarca y del Instituto Karolinska en Suecia, aseguran que en unas pruebas realizadas con ratones se observó un aumento en el metabolismo cuando su rutina física fue llevada a cabo en la mañana, a diferencia de los roedores que lo hicieron en horas más tarde, informa Infosalus.

Se deben tener buenos hábitos para bajar de peso. - Foto: Getty Images

De acuerdo con la investigación, la variable del ejercicio depende de los ritmos circadianos de las células que afecta algunos procesos, por lo que los expertos estudiaron la hora del día que se podría quemar más grasa, analizando el tejido adiposo de los roedores en dos momentos.

Por esto, Infosalus describe que los investigadores determinaron que “genes estaban activos en el tejido adiposo tras el ejercicio” cuando este se realizaba temprano, incrementando “la descomposición del tejido adiposo, la termogénesis”, asegura.

La profesora Juleen R. Zierath, del Departamento de Fisiología y Farmacología del Instituto Karolinska señaló que los resultados de la investigación resultan útiles para combatir el sobrepeso.

El sobrepeso y la obesidad son considerados como factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades. - Foto: Getty Images

El medio de salud hace una precisión sobre los ratones y los humanos, que tienen una similitud en sus procesos como los del metabolismo, pero tiene una característica no común: son nocturnos.

Finalmente, la creencia popular argumenta que el metabolismo se ha asociado con el consumo de infusiones y la quema de calorías, a lo que MedlinePlus responde que estas bebidas sí generan un pequeño estímulo para el cuerpo, pero la ingesta apropiada de alimentos nutricionales con poco valor calórico es fundamental para adelgazar, por lo que rechaza que tanto el café como el té tengan una gran incidencia en la pérdida de peso y, por ende, en el metabolismo.