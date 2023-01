Recomendaciones para cambiar el metabolismo y quemar más calorías

La Real Academia Española (RAE) explica que el metabolismo es el “conjunto de reacciones químicas que efectúan las células de los seres vivos con el fin de sintetizar o degradar sustancias”.

Por su parte, el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) lo define como “cambios químicos que se presentan en una célula u organismo, (...) que producen la energía y los materiales que las células y los organismos necesitan para crecer, reproducirse y mantenerse sanos. El metabolismo también ayuda a eliminar sustancias tóxicas”.

Por esta razón, el metabolismo es un proceso que se ve involucrado en la pérdida o aumento de peso. La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, revela algunos mitos que existen con respecto a este proceso como:

Hacer ejercicio: si bien es cierto que esta práctica es primordial para el fortalecimiento y bienestar del organismo, existe un pensamiento popular que argumenta que entre más actividad física más se queman calorías.

La entidad de salud americana asegura que aunque sí se queman calorías mediante el ejercicio (el metabolismo se acelera), cuando finaliza la rutina física, este vuelve a su ritmo habitual, por lo que una ingesta excesiva de alimentos puede ser contraproducente para la pérdida de peso.

El ejercicio físico es otra de las recomendaciones para cuidar el cuerpo y la mente. - Foto: Getty Images

Bebidas que aceleran el metabolismo: entre las principales propiedades que se destacan tras la ingesta de café y té se encuentra su participación en la pérdida de peso, ya que ayudan al metabolismo del cuerpo.

MedlinePlus señala que estas bebidas sí generan un pequeño estímulo para que el cuerpo queme calorías, pero la ingesta apropiada de alimentos nutricionales con poco valor calórico es fundamental para adelgazar, por lo que rechaza que tanto el café como el té tengan una gran incidencia en la pérdida de peso y, por ende, en el metabolismo.

No se recomienda el consumo excesivo de café. - Foto: Getty Images

Dormir: esta actividad nocturna es indispensable para la recuperación del cuerpo y la renovación del cerebro, por lo que los expertos recomiendan descansar por lo menos 7 horas en la noche. Sin embargo, el pensamiento popular relaciona el sueño con el metabolismo creyendo que este contribuye en la quema de calorías.

La institución de salud y medicina precisa que el hecho de dormir no quema calorías, sino que una persona que no cumpla con las horas sugeridas sí puede aumentar de peso consumiendo alimentos no saludables.

Dormir es una actividad en la cual el cuerpo se restaura y el cerebro se renueva. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La relación entre el ejercicio y el metabolismo

La organización AARP precisa que el cuidado y rendimiento de los músculos influyen en el aceleramiento del metabolismo y la pérdida de peso, porque ellos constituyen un 30 % a 40 %, según la contextura de la mujer y el hombre, respectivamente.

Lo que quiere decir, que hay una importancia en realizar una actividad física para que el metabolismo cambie, ya sea con ejercicios aeróbicos y/o anaeróbicos.

El Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación (EUFIC) precisa que el ejercicio aeróbico es una actividad de resistencia que requiere de muchos músculos. Así lo corrobora MedlinePlus que asegura que este tipo de rutina hace “que el corazón bombee sangre de forma más rápida y con mayor fuerza de lo normal”, misma que procura el bienestar del corazón y el colesterol HDL.

Y los ejercicios anaeróbicos, según el EUFIC son aquellas actividades que requieren de fuerza y mejoran la resistencia como el levantamiento de pesas.

Caminar es un ejercicio aeróbico. - Foto: Getty Images

Recomendaciones para cambiar el metabolismo

La AARP brinda algunas recomendaciones que pueden ayudar a cambiar el metabolismo y quemar calorías, tales como: