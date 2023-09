Remedio casero con bicarbonato para eliminar la acidez estomacal

¿Cómo se puede tomar bicarbonato de sodio para eliminar la acidez estomacal?

Antes de emplear este remedio casero es crucial consultar con un profesional de la salud y no hacerlo sin su aprobación, puesto que esto puede generar complicaciones o reacciones adversas en ciertos pacientes y lo ideal es evitarlos.

Bicarbonato de sodio y limón

Bicarbonato con agua

Bicarbonato y miel

Bicarbonato y vinagre de manzana

Algunos consejos adicionales

Cuando se está usando el bicarbonato de sodio por otra razón, lo ideal es beberlo con o sin alimentos. No es recomendable tomar bicarbonato de sodio con el estómago lleno. Para evitar alguna contraindicación, lo ideal es no usar este producto por un periodo de tiempo superior a las dos semanas, a menos que el profesional de la salud lo indique y apruebe. Para concluir el bicarbonato de sodio no debe ser empleado en pacientes menores de 12 años, en ese caso solo se podría dar si un médico lo receta.