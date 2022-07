Sandía: estos son algunos beneficios de esta fruta para la piel

La sandía es una opción saludable como snack, jugo o ingrediente de una ensalada. Es una fruta perteneciente a la familia de las cucurbitáceas, al igual que los zapallos y calabazas, de acuerdo con el Departamento de Agricultura y servicios al consumidor de Carolina del Norte.

Esta fruta, aunque no tiene tanta fibra como otras, no tiene grasa y se caracteriza por ser un alimento rico en agua (el 92 % de su composición tiene este ingrediente vital). Esto le permite mantenerse a temperatura ambiente si no es cortada.

Entre sus nutrientes están la vitamina A, B y C, necesarias para la producción de energía en el organismo. También es una buena fuente de vitamina B6, B1 y de minerales como el magnesio y el potasio.

Uno de sus componentes es el licopeno, el cual “podría tener beneficios cardiovasculares, como disminuir el riesgo de infartos cerebrales”, según explica una publicación de The New York Times.

La institución explicó que los antioxidantes que posee la sandía liberan al cuerpo de los radicales libres, los cuales, en cantidades normales, ayudan al organismo a liberar toxinas y mantenerlo saludable y alejado de enfermedades crónicas.

Además, esta fruta aporta varios beneficios para la salud de la piel. Según la revista especializada UnCOMO, publicada a través del portal Mundodeportivo, estas son las cualidades que la sandía le otorga a la dermis:

1. Cicatriza: debido a la vitamina C que contiene esta fruta, es fundamental para la reparación de los tejidos en todas las partes del cuerpo. Esta vitamina ayuda a la sanación de las heridas y a la formación de tejido cicatricial.

2. Astringente: los compuestos de la sandia podrían contribuir a mantener el organismo libre de impurezas como las espinillas, el acné, los poros abiertos, entre otras. Una de las pieles más beneficiadas es la grasa, ya que ayuda a reducir el sebo en la piel.

3. Hidrata: fuente de hidratación y humectación, perfecta para la piel seca. Lo anterior debido a que se estima que el 92 % de esta fruta está compuesto por agua y electrolitos. Esto permiten prevenir la aparición de manchas, arrugas y líneas de expresión, y ayuda a tratar el acné y el exceso de grasa en la piel.

4. Retrasa el envejecimiento: existen alimentos como las frutas que ayudan con la producción de colágeno y, según la revista mexicana Glamour, la sandía cumple esa función. También, como se ha dicho, posee antioxidantes que previene el surgimiento de manchas, arrugas o líneas de expresión.

5. Exfoliante: “es ideal para utilizarse como exfoliante debido a su riqueza en antioxidantes. Gracias a estas propiedades exfoliantes, podemos eliminar las toxinas y los residuos del cutis y, en consecuencia, obtener una piel más radiante y joven”, explica UnCOMO.

Para aprovechar las propiedades de la sandía es posible realizar una mascarilla. De hecho, de acuerdo con el portal especializado en belleza Guapa, hacer colágeno casero es muy fácil, pues solo se necesita: un huevo, semillas de ajonjolí y miel.

Preparación y uso:

1. Triturar el ajonjolí en un procesador de alimentos o licuadora hasta obtener un polvo fino.

2. Cuando esto se haya hecho, se debe añadir una clara de huevo en un recipiente y agregar el polvo de las semillas.

3. Se debe mezclar hasta obtener una mezcla homogénea y se agrega la miel.

4. Se vuelve a revolver y queda listo.

5. Para aplicar esta mascarilla, se debe tener el rostro limpio.

6. Aplicar, haciendo suaves masajes ascendentes.

7. Se deja actuar por 30 minutos y se enjuaga con abundante agua tibia.

8. Después de un tiempo, se lava la piel nuevamente con agua fría para cerrar poros y listo.