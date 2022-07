¿Se puede bajar de peso bebiendo cerveza?

Múltiples son las dietas que existen que prometen bajar de peso, sin embargo, si estas no son acompañadas por un nutricionista, un plan de alimentación balanceado y una actividad física, los esfuerzos de sólo restringir alimentos, se pueden ver frustrados.

Entre tanto, la cronodieta o el ayuno intermitente, pueden ser útiles en determinados casos, pero si no hay un cambio en algunos hábitos, como se mencionó anteriormente, estas dietas son inválidas y no cumplen su objetivo.

Por ejemplo, el consumo de alcohol, no ayuda a perder calorías, sino que las aumenta por el alto contenido que tiene, precisa en un artículo publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus.

Asimismo, hace una comparación entre las bebidas alcohólicas y las comidas con alto contenido calórico, explicando que pueden tener un mismo valor, siendo la cerveza, por ejemplo, un líquido que no aporta muchos nutrientes.

La entidad citada, asegura que aunque no es necesario restringir el consumo de bebidas alcohólicas, si se debe ser consciente de su ingesta moderada, no solo porque puede afectar el organismo, sino porque puede traer consecuencias fatales, como un accidente vehicular, por ejemplo.

Una de las tantas recomendaciones, para el consumo de licor, es hacerlo antes de comer, ya que al no hacerlo, esta estimulará el hambre o las ganas de ingerir alimentos, por el mareo que produce.

¿La cerveza puede hidratar?

En un clima cálido, es habitual observar personas que consumen cerveza, sin embargo, en un artículo publicado por Mejor con Salud y escrito por el nutricionista Saúl Sánchez, se precisa que no es la bebida más saludable para hidratar, puesto que su primer componente es alcohol, el cual se asocia como una sustancia que en su excesivo consumo puede ser perjudicial para la salud.

Por consiguiente, la Clínica Mayo informó en el mes de diciembre de 2021, que el alcohol podría contrarrestar enfermedades cardiacas, pero como se mencionó con anterioridad, se debe a un consumo ligero no frecuente del mismo.

¿Por qué evitar la cerveza? - Foto: Getty Images

Todo lo anterior se debe consultar con un médico o nutricionista que indicará las medidas adecuadas, para una persona que le gusta o desea beber. Sin embargo, se recomienda no incluirla en una dieta.

Además, la actividad física contribuye a la salud del cuerpo y de la mente, por lo que se recomienda hacerla con regularidad y bajo la supervisión de un experto. Pero, no se puede omitir que la ingesta de alcohol puede ser el inicio de la presión arterial alta, enfermedades hepáticas, cáncer, deformidades en el feto, entre otros.

¿Cómo la cirrosis se relaciona con las bebidas alcohólicas?

Aunque la cirrosis se asocia con el resultado del alto consumo de bebidas alcohólicas, es cierto que también enfermedades hepáticas como la hepatitis pueden verse involucradas en la cicatrización del hígado.

De acuerdo con la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, en la cirrosis el hígado está cicatrizado, lo que impide su funcionamiento regular, y puede empeorar su condición todo debido a problemas en el hígado. Asimismo, describe la fatiga y la comezón como los principales síntomas que experimentan las personas que padecen esta enfermedad, que se considera crónica.

Cuando avanza la cirrosis, una persona puede observar cómo su piel se vuelve de color amarillo y asimismo sus ojos. A lo anterior, se suma el enrojecimiento en las palmas de sus manos y sus heces pueden tener un color blanco, explica la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Síndrome de dolor en la enfermedad hepática. Examen hepatólogo. Una mujer le agarra el costado derecho por debajo de las costillas. Dolor en el higado. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Es importante aclarar que esta afección no tiene hasta el momento cura, pero son múltiples los tratamientos que existen para las enfermedades que la producen.