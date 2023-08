Siete minutos: ¿cuál es en realidad el tiempo ideal para un encuentro en la cama? Flavia Dos Santos y Esperanza Gómez dividen opiniones

Hace algunas semanas, Flavia Dos Santos y Esperanza Gómez, dos de las mujeres que más saben de sexo en Colombia, sorprendieron con el lanzamiento de un video pódcast dedicado a hablar de sexo para así explicar lo que muchos se preguntan sobre este tema, pero no se atreven a consultar en público.

En entrevista con SEMANA, la sexóloga y la actriz de contenido para adultos contaron qué las llevó a reunirse para sacar adelante este picante formato y lo que cada una aporta desde su experiencia.

Esperanza Gómez y Flavia Dos Santos | Foto: Andrés Reina

Fue Esperanza Gómez quien tuvo la iniciativa. Le propuso a Flavia Dos Santos conversar de sexo sin filtros, sin pudores, con honestidad. “Como hay que hablarlo”, dice la sexóloga brasileña, que hace ya dos décadas llegó a Colombia, un país que “no es tan mojigato ni conservador como muchos creen”.

De esa unión nació Del saber al hacer, que en unas pocas semanas y apenas con un par de capítulos se convirtió ya en el quinto pódcast más escuchado en Colombia.

Flavia asegura que el objetivo de estos contenidos desde un comienzo fue “aprovechar la experiencia que teníamos las dos, desde orillas distintas, sobre la sexualidad. La idea es que las mujeres puedan acceder a educación sexual de forma divertida, empoderarlas, y responder a esas preguntas que siempre han querido hacer, pero no se atreven”.

Y no excluyen a los hombres, claro, “porque a los pobres los han educado, erróneamente, en que el sexo es comer, comer y comer, pero no sentir. Mientras que a las mujeres nos educaron en que debíamos ser pasivas, unos seres comestibles. Hay que cambiar esa mentalidad”, asegura Dos Santos.

Según Esperanza, querían “juntar la teoría con la práctica. Porque en ocasiones la teoría dice una cosa, pero en la cama es otra. Queremos plantear esa discusión. Y a veces no estamos de acuerdo, porque yo he vivido muchas cosas que se salen de la teoría, que me han llevado a ser recursiva y buscar otras maneras. No todos vivimos la sexualidad de la misma forma y la idea siempre será hallar la manera en la que uno mejor se desempeña”.

¿Cuestión de unos pocos minutos?

“Entre los 40 y los 50 casi no se tiene sexo. En cambio, después de esas edades se arriesgan más. Ya no importa la cantidad, sino que cada encuentro sea gratificante. Y eso solo lo aprendes con la edad”, dice Flavia Dos Santos. | Foto: Getty Images

Justamente, uno de los temas en los que no están de acuerdo este par de expertas y amigas es por cuánto tiempo en realidad debe prolongarse un encuentro íntimo.

A Flavia Dos Santos, su experiencia le indica que “el acto sexual ideal son siete minutos y medio, especialmente por el tema de la lubricación natural en las mujeres y la penetración constante. Creo que entre mujeres sí puede durar más. Pero, siempre me he preguntado cómo hacen las actrices porno para durar tanto tiempo, porque la lubricación no se prolonga tanto y comienza a mermar, eso es natural. Entonces, me parece difícil”.

Según Esperanza Gómez, “muchos creen que los jóvenes son los de más mente abierta en el sexo, pero en esto son los mayores de 50 años”. | Foto: Getty Images/Onoky

Visiblemente sorprendida, Esperanza Gómez dejó en claro que siete minutos y medio le parece “muy poquito”. Me pongo a llorar con solo siete minutos, quedaría insatisfecha. Mi marido gringo, que es un gran amante, sabe que a los siete minutos apenas estoy empezando. Y yo no uso lubricantes químicos, mi pareja usa la saliva, que es más además más especial y te conecta más con tu pareja”, asegura la actriz.

Ambas expertas expresaron además que, contrario a lo que muchos puedan creer, no es en la juventud la etapa de la vida en la que se vive el mejor sexo. “Entre los 40 y los 50 casi no se tiene sexo. En cambio, después de esas edades se arriesgan más. Ya no importa la cantidad, sino que cada encuentro sea gratificante. Y eso solo lo aprendes con la edad”, dice Flavia.