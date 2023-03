Síntomas en los pies que indican que se sufre de colesterol alto

De acuerdo con la Clínica Mayo, el colesterol “es una sustancia cerosa que se encuentra en la sangre”, que inicialmente, cuando se considera ‘bueno’ (HDL - lipoproteínas de alta densidad) ayuda en la formación de células y otras funciones del cuerpo; sin embargo, los altos niveles de colesterol LDL (lipoproteína de baja densidad) incrementa el riesgo de una enfermedad cardíaca.

“El colesterol HDL, o ‘bueno’, recoge el exceso de colesterol y lo lleva de nuevo al hígado”, señala, mientras que, “el colesterol LDL se acumula en las paredes de las arterias, lo que genera su endurecimiento y estrechamiento”, explica el centro especializado en salud.

En un informe de la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA por sus siglas en inglés), el doctor Neil J. Stone, profesor de medicina y cardiología de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, en los Estados Unidos, señala que el colesterol LDL normalmente se obtiene tras una alimentación rica en grasa saturada, por lo que insta a consumir alimentos sanos como las frutas y las verduras, los productos lácteos bajos en grasa y frutos secos, entre otros.

Lo que ocasiona el colesterol alto

Aunque el colesterol alto, no presenta síntomas, el Manual MSMD, precisa que en algunos casos suelen aparecer bultos de color amarillo debido al exceso de grasa que tiene el cuerpo.

Lo anterior lo corrobora la Fundación Británica del Corazón, que afirma que frecuentemente las consecuencias de los niveles altos de colesterol ocasionan:

Los accidentes cerebrovasculares son una causa importante de muerte en el mundo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Derrame cerebral: la Clínica Mayo , menciona que un accidente cerebrovascular ocurre cuando el cerebro deja de recibir sangre y sus células empiezan a morir. Es de tal importancia actuar de manera inmediata para impedir daños mayores en él.

Ataque del corazón: la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, asegura que un infarto sucede por la obstrucción de un coágulo en una arteria coronaria, que transporta sangre y oxígeno al corazón, lo que quiere decir que las células cardíacas mueren por falta de flujo sanguíneo.

Por tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que tanto los accidentes vasculares cerebrales y los ataques al corazón “suelen ser fenómenos agudos que se deben sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro”, que en muchos casos se debe a la acumulación de grasa en los vasos sanguíneos, mismos que permiten el paso de la sangre al cerebro y al corazón.

Muchas formas de enfermedades cardíacas pueden prevenirse o tratarse con elecciones de un estilo de vida saludable. - Foto: Getty Images

Síntomas en las piernas y en los pies que indican colesterol alto

Sin embargo, la Fundación menciona que cuando una persona tiene hipercolesterolemia, que es ”un trastorno genético, causado por un defecto en el cromosoma 19, que hace que el cuerpo sea incapaz de eliminar el colesterol LDL de la sangre”, según describe MedlinePlus, presenta xantomas tendinosos, es decir, inflamación en las rodillas, en las manos y en los tobillos.

Otros síntomas asociados con el colesterol alto son las llagas en los dedos de los pies, el entumecimiento de las piernas y el dolor, además de la falta de crecimiento en las uñas de los pies, mismos que se desarrollan con la enfermedad arterial periférica que, según la enciclopedia médica es el “estrechamiento de los vasos sanguíneos fuera del corazón”, que tiene como causa principal la aterosclerosis, relacionada con el colesterol alto, la diabetes e incluso la presión arterial alta.

Los pies se pueden percibir fríos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Tal y como se mencionó, los síntomas del colesterol alto no son perceptibles. No obstante, la isquemia que se asocia con él, sí puede provocar dolores en las piernas y falta de sensibilidad, debido a la falta de sangre que obtienen. Si no es tratada, se puede complicar, provocando úlceras y amputaciones, así lo afirma el portal Vida Lúcida.

Es entonces que también menciona que la persona con isquemia crítica, siente los pies fríos, los observa de color azul o pálido. Además, de estar regularmente cansada o fatigada.

Por ejemplo, un paciente con diagnóstico de diabetes en algunos casos experimenta estos síntomas, y se debe a la acumulación de azúcar en la sangre, tiene un efecto negativo en los vasos sanguíneos y los nervios, por lo que puede provocar hormigueo o dolor en los pies. Adicional a ello, en algunos casos no los siente.