Té de arándanos para regular el azúcar y reducir el colesterol malo: así se prepara

Dos de las enfermedades más diagnosticadas durante la etapa del envejecimiento son la diabetes y el colesterol. La primera es catalogada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad crónica; un paciente es diagnosticado con diabetes cuando sus niveles de azúcar (glucosa) en la sangre se encuentran elevados.

Esta enfermedad se divide en dos categorías. Según explica la Biblioteca de Salud y Medicina de Estados Unidos, Medlineplus, “en la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”.

Por otra parte, el colesterol es una sustancia cerosa necesaria en cantidades adecuadas para que el cuerpo pueda cumplir con determinadas funciones indispensables para su buen funcionamiento, entre las que se encuentran: crear hormonas, vitamina D y células.

El organismo es quien se encarga de producir los niveles que necesita de esta sustancia para cumplir con las tareas mencionadas anteriormente; sin embargo, cuando un paciente se excede en el consumo de alimentos ultraprocesados y con un alto contenido de grasa, los niveles de colesterol en la sangre aumentan de manera desmedida y debido a sus altos niveles, el cuerpo no la puede procesar.

A largo plazo, esto puede detonar un infarto, ya que el colesterol se empieza a adherir en las paredes de las arterias, impidiendo la libre circulación de la sangre.

El colesterol elevado puede generar afecciones en el corazón. - Foto: Foto: Getty Images.

El portal de salud, belleza y cuidado personal Mejor con Salud brinda la receta de una infusión a base de arándanos, una fruta que gracias a sus propiedades antioxidantes reduce los niveles de colesterol y de azúcar en la sangre.

Antes de ingerirla se recomienda contar con la aprobación de un profesional de la salud o del médico que le está dando manejo a la afección. También es importante recordar que esta infusión no reemplaza la medicación ni las recomendaciones otorgadas por el profesional.

El medio aclara que esta bebida no cuenta con la capacidad para curar la diabetes; sin embargo, su consumo sí puede contribuir a controlar los niveles elevados de glucosa en la sangre, ya que los arándanos tienen un compuesto que se le conoce como antocianina, el cual actúa de manera positiva contra la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2.

Por otra parte, se cree que el consumo frecuente de esta bebida, desplaza los lípidos presentes en la sangre. “Es decir, no solo tendría efectos positivos en la reducción del colesterol malo (LDL), sino también de los triglicéridos altos”.

Para que la bebida pueda tener buenos resultados, las personas con estas enfermedades deben llevar a cabo una dieta que debe ser diseñada por un especialista. Allí se deben limitar los alimentos ultraprocesados, con un alto contenido de grasas y azúcares; además, es importante acompañar este buen hábito con la práctica frecuente de actividad física, acorde para la edad y las condiciones de cada paciente

¿Cómo preparar una infusión de arándanos?

Ingredientes:

2 cucharaditas de hojas secas de arándanos (10 gramos).

Arándanos secos o frescos (al gusto).

1 taza de agua (250 mililitros).

Miel de abejas (opcional).

Preparación: