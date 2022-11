Cuidado: esta señal en las piernas indica niveles altos de colesterol

La Clínica Mayo explica que el colesterol “es una sustancia cerosa que se encuentra en la sangre”. Aunque el cuerpo lo necesita, en niveles altos es perjudicial porque al depositarse en los vasos sanguíneos, impide el flujo de sangre en las arterias, provocando enfermedades sobre el corazón.

De acuerdo con la institución de medicina, las personas con colesterol alto no presentan signos, sin embargo, la isquemia es relacionada con él, debido a la disminución de flujo sanguíneo que le llegan a los tejidos y órganos del cuerpo.

¿Qué es la isquemia y la necrosis?

Tal y como se indicó, es el flujo mínimo de sangre que reciben los órganos y tejidos del cuerpo, que puede terminar en necrosis. La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Medline Plus, la describe como “la muerte de tejido corporal. Ocurre cuando muy poca sangre fluye al tejido. Esto puede suceder por lesión, radiación o sustancias químicas. La necrosis no se puede revertir”, asegura.

Muchos pueden ser los factores asociados con el desarrollo de isquemia como:

Aterosclerosis: la National Heart, Lung, and Blood Institute explica que esta afección se debe a la acumulación de placa dentro de las arterias, siendo las enfermedades asociadas con ella, la causa principal de muerte en los Estados Unidos.

Diabetes: es una enfermedad en la cual el páncreas no produce insulina (diabetes tipo 1) y/o las células se resisten a ella (diabetes tipo 2) desencadenando otras afecciones como insuficiencia renal, infarto, ACV, entre otras, afirma la Organización Mundial para la Salud, OMS, ya que causa un daño en el sistema nervioso.

Los altos niveles de azúcar en la sangre pueden ser un riesgo para la salud. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Obesidad: la OMS la define como “una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud”, asegurando que en el 2016 “más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos”.

Presión arterial: la Clínica Mayo señala que la presión arterial alta es la “fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de tus arterias”, que puede traer complicaciones sobre el corazón. Es de mencionar que esta afección también se denomina hipertensión y los síntomas no los perciben aquellos que la presentan, por lo que puede ser aún más peligrosa por lo silenciosa que es.

Hipercolesterolemia: es el aumento de los niveles de colesterol en el torrente sanguíneo.

Los niveles elevados de colesterol pueden ocasionar problamas cardiovasculares. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La señal que indica problemas de colesterol

Tal y como lo menciona la Clínica Mayo, los síntomas del colesterol alto no son perceptibles. No obstante, la isquemia que se asocia con él, sí puede provocar dolores en las piernas y falta de sensibilidad, debido a la falta de sangre que obtienen. Si no es tratada, se puede complicar, provocando úlceras y amputaciones, así lo afirma el portal Vida Lúcida.

Es entonces que también menciona que la persona con isquemia crítica, siente los pies fríos, los observa de color azul o pálido. Además, de estar regularmente cansada o fatigada.

Por ejemplo, un paciente con diagnóstico de diabetes en algunos casos experimenta estos síntomas, y se debe a la acumulación de azúcar en la sangre, tiene un efecto negativo en los vasos sanguíneos y los nervios, por lo que puede provocar entumecimiento o dolor en los pies. Adicional a ello, en algunos casos no los siente.

Con lo anterior, es común que haya heridas o también úlceras, por lo que hay mayor probabilidad de posibles infecciones. Además, la institución señala que esta afección puede ocasionar gangrena -”la muerte de tejido corporal”, explica la Clínica-, ya que los vasos sanguíneos están deteriorados, y no hay flujo de sangre, precisa Medline Plus.