Cuando las personas no están conformes con su peso, buscan recetas y dietas rápidas para perder algunos kilos en poco tiempo, pero es importante señalar que las dietas relámpago no funcionan a largo plazo y pueden ser peligrosas para la salud, ya que las fórmulas fáciles, las dietas mágicas y los resultados rápidos no existen.

De hecho, la base para lograr adelgazar sigue siendo una dieta saludable de bajas calorías, combinada con un aumento en la actividad física, de acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Sobre la misma línea, el portal portugués de salud, nutrición y bienestar ‘Tua Saúde’ reveló algunos tés naturales para adelgazar y bajar la panza en poco tiempo, pero es importante señalar que su consumo debe estar acompañado de una alimentación balanceada que incluya proteínas, carbohidratos, grasas, frutas y verduras, y no son el reemplazo de ninguna comida.

Así las cosas, los tés recomendados por el portal son:

1. Té de jengibre con piña: Hervir un litro de agua y agregar una cáscara de media piña; una cáscara de naranja; una cucharada de carqueja y una cucharada de jengibre.

2. Té verde con moras: Hervir una taza de agua y agregar una cucharadita de hojas secas de mora y una cucharadita de hojas secas de té verde.

3. Té de Jamaica con canela: Hervir un litro de agua y agregar una cucharada de hibisco seco; una cucharada de hojas de cola de caballo y un palo de canela.

4. Té de yerba mate con limón: Hervir una taza de agua y agregar una o dos cucharaditas de yerba mate y 1/2 limón exprimido.

5. Té de fenogreco con alcachofa: Hervir un litro de agua y agregar una cucharadita de semillas de fenogreco en polvo y una cucharadita (5 a 6 g) de hojas secas de alcachofa.

6. Té de cúrcuma con limón: Hervir una taza de agua y agregar una cucharadita de polvo de cúrcuma y una cucharada de jugo de limón.

7. Té negro con naranja y canela: Hervir dos tazas de agua y agregar dos cucharadas de hojas de té negro; la cáscara de 1/2 naranja y un palito de canela.

8. Té oolong: Hervir una taza de agua y agregar una cucharadita de oolong.

De todos modos, antes de consumir alguna bebida lo primero que hay que hacer es consultar al médico tratante o a un nutricionista para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues las anteriores recomendaciones no son las indicadas para todas las personas, ya que la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

De otro lado, Mayo Clinic reveló que para perder peso es importante estar seguro de la decisión, ya que la pérdida de peso a largo plazo requiere tiempo y esfuerzo, y un compromiso. “Si bien no se quiere posponer la pérdida de peso indefinidamente, hay que asegurarse de que se está preparado para hacer cambios permanentes en los hábitos de alimentación y actividad”, señaló la entidad.

Por ello, sugirió hacerse las siguientes preguntas para determinar el nivel de preparación: