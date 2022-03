“Todos los sueños son emociones que representan algo vivido o que se está experimentando”

SEMANA: ¿Cómo afectan las emociones el sueño de los seres humanos?

Pilar Ibáñez (P. I.): La forma en que gestionamos las emociones y, por ende, los pensamientos, afecta el sueño en varios sentidos. Una de ellas es que no conciliamos el sueño si las emociones son de preocupación, rabia o a veces mucha felicidad. En esos casos aconsejo que escriban lo que sienten en un papel y lo dejen debajo de la almohada, para que los sueños ayuden a dar solución.

SEMANA: ¿Cómo descifrar lo que nos quiere decir lo que soñamos?

P. I.: Lo primero es recordarlos y después interpretarlos. Todos o la mayoría de los sueños son emocionales, es decir, que representan algo que sucedió durante el día o una situación por la que está atravesando la persona, ya sea a nivel mental, físico o en cualquier área de la vida. Las emociones aparecen en sueños a través de imágenes o sensaciones, y traen mensajes muy interesantes para poder sanar, limpiar, arreglar la situación, entre mucho otros mensajes.

SEMANA: ¿Cómo controlar las emociones y limpiarlas?

P. I.: No hay emociones buenas o malas, solo hay unas que se deben gestionar con atención para que estas no afecten todas las áreas de la vida. Cuando hablamos de inteligencia emocional, no es otra cosa que aprender a gestionar las emociones, para que estas sean un motor para avanzar y no para estancarnos. En el libro En Rem Agua compartí una herramienta llamada la Brújula del Agua, que está hecha para poder gestionar las emociones, a través de la identificación y la transformación por medio de acciones concretas. Es una forma de gestionarlas y limpiarlas.

SEMANA: ¿Cómo las emociones benefician o afectan las relaciones en pareja?

P. I.: Si nos vamos a la teoría de las emociones a nivel cognitivo, la manera en que gestionamos las emociones puede afectar la forma en la que percibimos el mundo, la memoria, la atención; la forma en la que interpretamos lo que sucede alrededor. Es por esto que si una persona no sabe gestionar la emoción de duda, por ejemplo, esta puede llevar a inseguridad, celos, etc., y traer consecuencias negativas a la relación. Pero si la duda la resuelve por medio de preguntas y buena comunicación, esta se convierte en ánimo y armonía.

Pilar Ibáñez, terapeuta de sueños. - Foto: CORTESIA PILAR IBAÑEZ

SEMANA: ¿Cómo funciona la numerología en los sueños?

P. I.: Los números en los sueños son símbolos cifrados. Es muy importante tomar nota de dichos números, sin son varios debes sumarlos para dejarlos en un solo dígito. Algunos ejemplos son: 1. recuerda quien eres; 2. integración del lado femenino y masculino; 3. equilibrio.

SEMANA: ¿Qué significa soñar con matrimonio?

P. I.: Es integración entre el dar y recibir. Hace las veces del número 2.

SEMANA: ¿Y con agua?

P. I.: Emociones. De acuerdo a cómo se encuentra el agua, si está tranquila o picada, transparente u oscura, el mensaje es diferente. Pero siempre tiene que ver con la gestión de las emociones.

SEMANA: ¿Fuego?

P. I.: Momento de transformación.

SEMANA: ¿Viaje?

P. I.: Un camino que se emprende. Importante el disfrute, valoración y gratitud.

SEMANA: ¿Lluvia?

P. I.: Emociones, pero aquí tienen que ver con el lugar de donde se están originando dichas emociones, en este caso de los pensamientos.

SEMANA: ¿Animales?

P. I.: Nos traen un mensaje desde el punto de vista instintivo, pero cada animal tiene su propio mensaje.

SEMANA: Y finalmente, ¿qué nos dice el dinero en los sueños?

P. I.: Es energía que se está movilizando para una intención y un propósito.

SEMANA: ¿Qué significado tiene el día 22022022?

P. I.: El número 2 es un símbolo de la integración entre el lado femenino y masculino, o el dar y el recibir. Así que este año es un año de integración. Lograr ese equilibrio es una tarea complicada para algunos, ya que a veces se da mucho, pero no se sienten merecedores de recibir, o se quiere recibir todo el tiempo sin dar nada a cambio.