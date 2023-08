Una persona con un vida saludable tiene una vejez asegurada en términos de bienestar, pese a que las enfermedades pueden aparecer, va a tener más calidad de vida que otros que no han tenido los mejores hábitos.

La revista Mejor con Salud explica que el metabolismo va disminuyendo poco a poco, cada año. Es por esto que algunos empiezan a ser sedentarios y no dejar de quemar calorías. Además, es inevitable que se pierda masa muscular y se tiende a disminuir la densidad ósea. Asimismo, se puede empezar a formar depósitos de grasa.

Tres alimentos indispensables después de los 60 años

Los granos

Los granos no deben faltar en la dieta de las persona sin importar la edad, siempre y cuando no haya restricciones médicas para su consumo. No obstante, en esta etapa de la vida son indispensables al ser una fuente de proteína vegetal, vitaminas y minerales.