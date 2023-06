Tres alimentos para comer en las noches que ayudan a limpiar las arterias

El buen funcionamiento de las arterias y los vasos sanguíneos es clave cuando se trata de cuidar la salud del corazón. Si no se lleva una dieta equilibrada, que incluya frutas y verduras, se corre el riesgo de enfrentar problemas de obesidad o colesterol alto y, como consecuencia, afecciones cardiovasculares.

Por esta razón es importante evitar niveles elevados de lípidos como colesterol y triglicéridos, pues son sustancias que se acumulan en la sangre, se adhieren a las paredes de las arterias y entorpecen el flujo sanguíneo.

La Fundación Española del Corazón (FEC) define el colesterol como una sustancia grasa natural presente en todas las células del cuerpo humano y clave para el normal funcionamiento del mismo. Sin embargo, sus excesos ponen en riesgo la salud cardíaca.

Cuando hay mucho colesterol y triglicéridos se corre el riesgo de que se formen placas en las paredes de las arterias, a lo que se denomina aterosclerosis. Según el National Heart, Lung and Blood Institute, las enfermedades relacionadas con esta afección son una de las principales causas de muerte en el mundo.

Una buena circulación es determinante para cuidar la salud del corazón. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La alimentación es determinante para prevenir que los vasos sanguíneos y las arterias se taponen y se afecte el normal flujo de la sangre a través de estos conductos. Estos son algunos productos que pueden consumirse en la noche y que ayudan en el mencionado propósito de limpieza.

Aceite de oliva

Este es uno de los ingredientes principales de la dieta mediterránea y uno de los alimentos protectores del corazón y las arterias. Según la FEC, el consumo regular de este aceite en su condición de extra virgen eleva los niveles de colesterol HDL (bueno), disminuye los de LDL (malo), previene la hipertensión arterial, reduce el riesgo de presentar trombosis, al tiempo que previene la diabetes.

Este producto ofrece propiedades antiinflamatorias gracias a su riqueza en ácidos grasos saludables, especialmente en omega-3, precisa el portal de estilo de vida unCOMO. Se dice que ayuda a mejorar la circulación y a aliviar diferentes síntomas que generan las venas varicosas como la hinchazón, los calambres y los dolores en las piernas.

Frutos secos

El instituto de investigaciones Mayo Clinic asegura que estudios han demostrado que comer frutos secos de manera frecuente disminuye los niveles de inflamación relacionada con la enfermedad cardíaca y la diabetes.

Los frutos secos le aportan diversos beneficios al organismo, entre ellos, cuidar la salud del corazón. - Foto: Getty Images

Estos alimentos ayudan a mejorar la salud de las arterias; disminuir el riesgo de coágulos sanguíneos, que pueden causar ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, bajar el riesgo de tener presión arterial alta y a reducir los niveles del colesterol no saludable, en particular el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (LDL). Sin embargo, es importante no exceder su ingesta.

Pescado azul

Este producto hace parte de la dieta mediterránea y es rico en grasas poliinsaturadas como los ácidos grasos oleicos, linoléicos y omega-3, por lo que reduce los niveles de colesterol malo, disminuye la presión arterial y el riesgo de trombosis por la acumulación de grasa en las arterias. Dentro de las opciones está el salmón, atún, sardinas y arenque que se pueden consumir en la noche. Es importante tener en cuenta la preparación para evitar que pierda todas sus propiedades.

Jugos para limpiar las arterias

Además de estos alimentos hay algunos jugos que son favorables. Por ejemplo, el de pera, una fruta que tiene propiedades que ayudan a regular la tensión arterial, gracias a que posee efectos vasodilatadores debido a su contenido en potasio; evita la formación de coágulos y mejora el equilibrio cardiovascular, precisa una publicación de la revista Mejor con Salud, escrita Elena Martínez Blasco.

El jugo de pera ayuda a disminuir el colesterol. - Foto: Getty Images / milan2099

Otra opción es una bebida de piña con jengibre. Al igual que la pera, la piña es rica en potasio y contribuye a mantener una presión arterial controlada. Para preparar el jugo, según el portal de salud y bienestar Tua Sáude, se puede usar un par de rodajas de piña, un centímetro de raíz de jengibre y un vaso de agua. Se mezclan los ingredientes en la licuadora y, si no se requiere agua, mejor. Se consume esta bebida después de la cena.

Por último, zanahoria y rábano. Ambos ingredientes tienen propiedades antioxidantes que ayudan a reducir las grasas acumuladas en las arterias.

¿Cómo prevenir el taponamiento arterial?

Según Mayo Clinic, un estilo de vida saludable ayuda a mantener las arterias fuertes y sin placa y presenta los siguientes consejos:

El consumo regular de frutas y verduras es clave para controlar los lípidos que taponan las arterias. - Foto: Getty Images / Kalinovskiy