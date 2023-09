Tres ingredientes caseros que ‘barren’ las arrugas de la cara

Esto es un proceso natural y no debe generar vergüenza, pero tampoco estamos obligados a conformarnos si deseamos mantener una apariencia facial más tersa. En este caso, es importante comprender que nuestra rutina diaria de cuidado de la piel juega un papel esencial para preservar un cutis suave y juvenil durante un período de tiempo prolongado.

1. Aceite de coco: el elixir natural

¿Cómo usarlo?

2. Clara de huevo

Las claras de huevo no se limitan a ser un ingrediente para preparar tortillas; también son una opción valiosa para abordar las arrugas profundas de manera natural. Estas claras son una excelente fuente de proteínas y colágeno, lo que las convierte en un tratamiento casero eficiente para combatir las arrugas más marcadas. El colágeno desempeña un papel fundamental en la preservación de la elasticidad de la piel y en la reducción de la visibilidad de las arrugas.

¿Cómo usarlo?

3. Aceite de ricino: el secreto antiarrugas

¿Cómo usarlo?

Otros cuidados contra las arrugas

No saltarse el proceso de limpieza

Es crucial seguir una rutina de limpieza facial tanto en la mañana como en la noche. Mantener la piel libre de impurezas no solo promueve una apariencia facial saludable, sino que también facilita la absorción adecuada de otros productos. Una excelente opción es el uso del agua micelar con Vitamina C, que no solo limpia la piel, sino que también mejora su luminosidad.