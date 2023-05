Tres remedios caseros para cuidar el cabello del sol y evitar la caspa

El cuidado del cabello representa una prioridad para muchas personas, no solo por el aspecto estético, sino también por los escenarios que podría traer el no prestarle atención a esta parte del cuerpo.

Como medida básica, lavar el cabello con regularidad es útil para mantenerlo limpio. De hecho, en el mercado hay numerosos productos diseñados para este fin. Sin embargo, la suciedad no es lo único de lo que se debería proteger al pelo.

Según reseña la clínica Mediteknia en su sitio web, si bien el sol promueve la síntesis de vitamina D -nutriente que estimula la circulación sanguínea en los vasos que suministran sangre al cuero cabelludo-, también puede perjudicar el cabello.

“La radiación solar puede perjudicar los compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas, aminoácidos y la cutícula, sobre todo en cabellos claros, ya que el nivel de melanina es menor y, por tanto, está menos protegido que los cabellos oscuros”, explica la fuente consultada.

Otra preocupación cuando del cabello se trata es la aparición de caspa. De acuerdo con información de la enciclopedia médica Medline Plus, se presenta como una descamación de la piel, lo que puede provocar picazón en el cuero cabelludo.

Por lo general, la caspa aparece con más frecuencia luego de la pubertad y es más común en hombres. Este detalle no debe pasarse por alto, pues en ocasiones surge como síntoma de dermatitis seborreica o seborrea, una afección de la piel que causa enrojecimiento e irritación.

Los shampoos anticaspa son la opción más popular para eliminar la caspa. En caso de que el problema persista, es recomendable consultar con un especialista.

La caspa puede agravarse si no recibe tratamiento oportuno. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Remedios caseros para el cuidado del cabello

La medicina alternativa ofrece varias opciones para el cuidado del cabello, beneficiando no solo su apariencia, sino también su estructura. No obstante, es pertinente recordar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, de manera que su efectividad no está garantizada en 100 %.

Dicho esto, resulta prudente consultar con un profesional de la salud antes de intentar cualquier tratamiento alternativo, incluso si es con fines cosméticos.

El portal Mejor con salud recoge algunos remedios caseros que han sido asociados tradicionalmente con el cuidado del cabello, específicamente para protegerlo del sol y de la caspa.

En el mercado existe una amplia variedad de shampoos anticaspa. - Foto: Getty Images

1. Aceite de argán

Este aceite suele estar presente en productos para el cabello como las cremas para peinar. Dentro de los beneficios que se le atribuyen destaca la capacidad de nutrirlo y protegerlo del daño causado por los rayos del sol.

Ingredientes:

Tres cucharadas de aceite de argán (45 ml).

Dos cucharadas de aceite de oliva (30 ml).

Preparación:

Mezclar ambos aceites.

Calentar a temperatura media.

¿Cómo se usa?

Separar el cabello en varios mechones y aplicar el aceite.

Dejar que el aceite actúe durante 20 minutos.

Lavar con abundante agua.

Repetir el proceso tres veces a la semana.

2. Aguacate

Una fruta popular dentro de los remedios caseros con fines cosméticos es el aguacate. La propiedad que más destaca es su contenido de ácidos grasos, vitaminas y proteínas. Para el caso del cabello, su uso ayuda a protegerlo del sol, además de reducir los daños causados por agentes externos, como productos químicos o elementos de calor.

Ingredientes:

Un aguacate maduro.

Una cápsula de vitamina E.

Preparación:

Pelar el aguacate y extraer la pulpa.

Mezclar el aguacate con la cápsula de vitamina E.

¿Cómo se usa?

Humedecer el cabello y separarlo en varios mechones.

Aplicar la mezcla resultante desde la raíz hasta las puntas.

Dejar que actúe durante 20 minutos y retirar con abundante agua.

Repetir de dos a tres veces a la semana.

El aguacate, además de ser un alimento nutritivo, también es popular en los remedios caseros con fines cosméticos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

3. Huevo y miel de abejas

Aunque suene más como una mezcla creativa para el desayuno, el huevo y la miel de abejas también son ingredientes populares para los remedios caseros con fines cosméticos.

Mejor con salud sostiene que las proteínas del huevo y el poder hidratante de la miel, en su conjunto, “sirven como solución natural para proteger el cabello del sol”.

Ingredientes:

Un huevo.

Dos cucharadas de miel de abejas (30 g).

Preparación:

Batir el huevo, tanto la yema como la clara.

Mezclarlo con la miel de abejas.

¿Cómo se usa?