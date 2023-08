Tres remedios para destapar los poros de la piel

Soluciones para destapar los poros

En ocasiones, tendemos a intentar destapar los poros mediante la fricción intensa de la piel mientras nos lavamos con jabón. Incluso, podemos usar cepillos exfoliantes en un esfuerzo por lograrlo. No obstante, estas prácticas no siempre brindan los resultados deseados.

Vapor facial con hierbas

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Técnica de Babahoyo en Ecuador, “el vapor no solo abre los poros, sino que también hace que la piel se vuelva más receptiva”. Por esta razón, se recomienda mantener la cara expuesta al vapor durante un máximo de 5 minutos después de que el agua haya hervido. Agregar hierbas como manzanilla, melisa o lavanda puede ser beneficioso en este proceso.

Compresas calientes

Luego de pasar aproximadamente 5 minutos con la cara expuesta al vapor, es posible emplear pañuelos para ayudar a que la suciedad acumulada en los poros salga más fácilmente. Esta acción debe realizarse con precaución y suavidad. En situaciones donde los poros de una región específica, como la nariz, no se encuentren lo suficientemente abiertos, se puede optar por una compresa caliente.

Consiste en empapar un paño en el agua que se utilizó para crear los vapores faciales y aplicarlo en la zona afectada durante unos minutos. Luego, se repite el proceso con los pañuelos para finalmente eliminar el punto negro de manera efectiva. Es importante realizar estas acciones con delicadeza para no dañar la piel.

Mascarilla de arcilla para destapar los poros

Es fundamental tener precaución y no dejar la mascarilla puesta en el rostro durante un tiempo prolongado, especialmente si se tiene piel sensible, ya que podría ocasionar irritación y daños. Si bien existen múltiples opciones de mascarillas de arcilla disponibles en supermercados, también se puede optar por elaborar una en casa. Se recomienda no utilizar esta mascarilla con una frecuencia mayor a una vez cada 15 días, para evitar posibles agresiones a la piel.