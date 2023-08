Tres tipos de síntomas de la esquizofrenia y por qué el tratamiento temprano es clave para mejorarlos

Con base en la información de National Institute of Mental Health (NIH), se sabe que la esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Los pacientes con esta condición pueden perder el contacto con la realidad, algo angustioso para ellos y sus allegados.

Al experimentar esta sintomatología, los pacientes experimentan alucinaciones, delirios, trastornos de pensamiento y movimiento. En consecuencia, la forma en la que se visibiliza esta condición radica en oír voces, tener formas de pensar inusuales o ilógicas , no poder moverse con normalidad o ver imágenes no correspondientes a la realidad.

La mayoría de las personas con esquizofrenia no son violentas. En general, estas personas tienen más probabilidad de que otros les hagan daño que las que no tienen la enfermedad. Para las personas con esquizofrenia, el riesgo de hacerse daño o de violencia hacia los demás es mayor cuando la enfermedad no se trata.